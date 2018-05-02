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Настроение – скандал! Киркорова требуют лишить звания народного артиста

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Филипп Киркоров

ФОТО: кадр из клипа

Поводом для петиции стал новый клип российского исполнителя на песню «Цвет настроения синий».

В Сети появилась петиция с требованием лишить российского исполнителя Филиппа Киркорова почетного звания народного артиста России. На это обратил внимание портал URA.

Поводом для петиции, адресованной президенту РФ Владимиру Путину и главе Минкульта Владимиру Мединскому, стал новый клип на песню «Цвет настроения синий».

По словам создателя обращения Антона Тихонова, в видеоролике «открыто пропагандируется распущенное и развратное поведение, употребление алкоголя (в том числе малолетними и несовершеннолетними людьми), используется нецензурная лексика». По мнению автора петиции, это не отвечает «моральному облику человека, носящего звание народного артиста».

В обращении подчеркивается, что артист должен говорить о вечных ценностях и показывать молодёжи пример.

«Этим клипом поп-исполнитель дискредитировал себя и утратил право находиться в списке народных артистов наряду, к примеру, с такими великими людьми, как Исаак Шварц, Константин Райкин, Алексей Герман», — сказал Тихонов.

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