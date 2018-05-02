Когда родственники посмотрели на это фото, то их охватил ужас – чья это рука?

На снимке видно, как из-за спин людей вылазит чья-то рука, которой там просто не могло быть.
28-летняя Риннис Трельфа наслаждалась пикником с друзьями и семьей в Манчестере, когда они решили сделать совместное фото на фоне тихой заводи. Но только спустя время девушка обнаружила на снимке нечто, что привело ее в ужас. Из-за их спин вылазит чья-то бледная рука, которой не могло быть там, пишет Life.
Риннис обратилась за помощью к пользователям Сети, чтобы найти охотников за паранормальными явлениями, которые могли бы объяснить появление призрачной руки.
«Паника охватило все мое тело, я начала плакать, у меня был ком в горле, мурашки по коже. Я была в ужасе», – написала девушка.
Однако в интернете предположили, что за спинами родственников спрятался один из их друзей, и если приглядеться, то можно даже разглядеть его волосы. Но, несмотря на это, девушка утверждает, что там никого не было. Риннис также предположила, что рука указывает на мужчину в середине компании, который скончался всего через несколько лет.
Позже она узнала, что у водохранилища, около которого они фотографировались, есть тёмная история. «Мы с отцом собрали длинный список трагических смертей, которые произошли на водохранилище. Самое последнее из них свело меня с ума. В тот день, когда я опубликовала фото, в той же части водоёма было найдено тело женщины», – рассказала Риннис.