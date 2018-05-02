Когда родственники посмотрели на это фото, то их охватил ужас – чья это рука?

28-летняя Риннис Трельфа наслаждалась пикником с друзьями и семьей в Манчестере, когда они решили сделать совместное фото на фоне тихой заводи. Но только спустя время девушка обнаружила на снимке нечто, что привело ее в ужас. Из-за их спин вылазит чья-то бледная рука, которой не могло быть там, пишет Life.

Риннис обратилась за помощью к пользователям Сети, чтобы найти охотников за паранормальными явлениями, которые могли бы объяснить появление призрачной руки.

«Паника охватило все мое тело, я начала плакать, у меня был ком в горле, мурашки по коже. Я была в ужасе», – написала девушка.

ФОТО: соцсети

Однако в интернете предположили, что за спинами родственников спрятался один из их друзей, и если приглядеться, то можно даже разглядеть его волосы. Но, несмотря на это, девушка утверждает, что там никого не было. Риннис также предположила, что рука указывает на мужчину в середине компании, который скончался всего через несколько лет.