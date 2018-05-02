Сын Стаса Костюшкина оказался в смертельной опасности

Стас Костюшкин, бывший участник популярного дуэта «Чай вдвоем», женат в третий раз на танцовщице и телеведущей Юлии. Пара воспитывает двоих сыновей – старшему Богдану уже исполнилось 11, а младшему Мирону – чуть больше двух лет.

Жена Костюшкина испытала настоящий шок, перепугавшись за жизнь ребенка. У Мирона случился приступ опасной болезни – ложный круп. Обычно это явление сопровождается сильным, удушающим кашлем и может привести к отеку гортани, который в прямом смысле «перекроет кислород» пациенту. Ложный круп особенно опасен для детей и часто проявляется на фоне простуды.

«Случилось самое страшное: то, чего все мамочки до пяти лет очень боятся. У Мирона был ложный круп. Мне было страшно, как никогда. С сыном уже все в порядке, поэтому я могу говорить об этом спокойно. И я хочу говорить спокойно, чтобы предупредить – главное – иметь в доме ингалятор!» – сказала Юлия Костюшкина.

Напуганная мама 2-летнего Мирона Костюшкина также объяснила, почему не вызвала неотложную помощь – в дом, где живет семья музыканта находится за городом и часто «скорая» приезжает совсем не скоро.

Юля Костюшкина рассказала своим подписчикам, что на самом болезнь ребенка стала последней каплей в череде неприятностей, которые случились с ней и детьми за несколько дней, пока мужа и отца – Стаса не было в стране. Жена музыканта и его дети пережили потоп, отключение электричества и отсутствие горячей воды.

«Расскажу, что случилось за пять дней, пока нашего папы не было дома.В первую ночь, как Стасик только приземлился в Нью-Йорке, у нас случился потом. Ровно в 3.30 мы проснулись от того, что во все комнаты второго этажа залило водой. А на первом – с потолка, люстры, со шкафов – отовсюду капало. Оказалось сломался обычный душ… На второй день мы остались без электричество, а я еще и без сотовой связи. На третий – Мирон перенес приступ, а на четвертую ночь мы остались без горячей воды, потому что потоп повредил нагреватель…», –рассказала Юля.

Несмотря на все случившееся, Юля не унывает и считает, что оптимизм главное оружие: «Я сделала вывод, что наш домовенок сбежал вместе со Стасиком в Нью-Йорк. Но скоро они вернутся, и все наладится!» – сказала Юлия.