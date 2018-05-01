Ведущая «Ревизорро» заявила, что ее сильно избили, и показала фото из больницы

— Не месть ли это за "Ревизорро"? Следственный комитет работает, — заявила она.

При этом Самбурская написала, что браслет на ее руке от определённой фирмы, из-за чего поклонники усомнились в том, что ведущая действительно получила травмы. Фанаты не исключают, что Настасья так решила прорекламировать один из брендов.

A post shared by НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) on May 1, 2018 at 12:50am PDT

Ранее Лайф сообщал, что в начале апреля на съёмочную группу программы напали в Сочи. Как отмечалось, нападавшие забрали карты памяти и удалили материалы с проверкой комплекса.