Ведущая «Ревизорро» заявила, что ее сильно избили, и показала фото из больницы

Телеведущая и актриса Настасья Самбурская заявила, что ее сильно избили.
— Не месть ли это за "Ревизорро"? Следственный комитет работает, — заявила она.
При этом Самбурская написала, что браслет на ее руке от определённой фирмы, из-за чего поклонники усомнились в том, что ведущая действительно получила травмы. Фанаты не исключают, что Настасья так решила прорекламировать один из брендов.
Ранее Лайф сообщал, что в начале апреля на съёмочную группу программы напали в Сочи. Как отмечалось, нападавшие забрали карты памяти и удалили материалы с проверкой комплекса.
О том, что Самбурская станет ведущей "Ревизорро", сменив на этой должности Елену Летучую, стало известно в ноябре прошлого года. Как отмечал тогда директор канала Николай Картозия, ведущая обладает всеми необходимыми качествами. Так, она "имеет нетерпимость к любым проявлениям несправедливости и желание восстановить человеческую правоту".