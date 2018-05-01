вторник, 1 мая 2018 г.
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Что происходит в организме после секса: ученые удивили ответом

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Пара. Фото иллюстративное.

ФОТО: Piotr Stryjewski / PantherMedia / Piotr Stryjewski

Секс-терапевт Дениза Ноулз утверждает, что у партнеров после секса может появляться ощущение грусти, подавленности, печали, меланхолии, тревоги, отстраненности или агрессивности. Это явление имеет медицинский термин – посткоитальная депрессия, пишет Lifestyle со ссылкой на The Standard.

Медики говорят, что ощущение грусти после секса может быть результатом скачка гормонов в организме – эндорфина, окситоцина и других.

"Благодаря оргазму уровень гормонов счастья резко повышается, но потом он начинает падать. Это происходит после прекращения интимной близости, которая ассоциируется с удовольствием. Отсюда и возникает грусть", – пояснила секс-терапевт.

Специалист добавила, что к посткоитальной депрессии особенно подвержены женщины и некоторые мужчины. Из данных последних исследований выяснилось, что 46% женщин хотя бы раз в жизни после секса испытывали симптомы посткоитальной депрессии. И это никак не было связано со степенью близости в отношениях.

Дениза Ноулз отметила, что несмотря на то, что подавленность после секса может быть вызвана природным явлением, некоторые случаи требуют консультации у психотерапевта или сексолога.

В частности, в том случае, когда вы испытываете эту депрессию регулярно. Ведь посткоитальная депрессия может быть результатом сексуального насилия в прошлом. Также грусть после секса может быть сигналом о проблемах в отношениях.

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