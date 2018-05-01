Что происходит в организме после секса: ученые удивили ответом

Медики говорят, что ощущение грусти после секса может быть результатом скачка гормонов в организме – эндорфина, окситоцина и других.

"Благодаря оргазму уровень гормонов счастья резко повышается, но потом он начинает падать. Это происходит после прекращения интимной близости, которая ассоциируется с удовольствием. Отсюда и возникает грусть", – пояснила секс-терапевт.

Специалист добавила, что к посткоитальной депрессии особенно подвержены женщины и некоторые мужчины. Из данных последних исследований выяснилось, что 46% женщин хотя бы раз в жизни после секса испытывали симптомы посткоитальной депрессии. И это никак не было связано со степенью близости в отношениях.

Дениза Ноулз отметила, что несмотря на то, что подавленность после секса может быть вызвана природным явлением, некоторые случаи требуют консультации у психотерапевта или сексолога.