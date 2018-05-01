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Как быстро переварить алкоголь: найден самый простой способ

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Алкоголь. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Во время праздничного застолья очень важно не переборщить с употреблением спиртных напитков. Но если вы все же выпили лишнего, есть действенный способ, как быстро вывести алкоголь из организма.

Исследователи пришли к выводу, что витамины группы В способствуют скорейшему усвоению алкоголя и играют роль средств профилактики похмелья. В частности, таким эффектом обладает витамины В1 (тиамин) и В6 (пиридоксин), передает Сегодня.

"Витамин В6 помогает быстрее переработать алкоголь, стимулирует активность печени и обладает детоксикационным действием. Установлено, что 1200 мг данного витамина снижает симптомы похмелья в два раза. Витамин В1 стимулирует синтез фермента ацетил-КоА, с помощью которого завершается переработка этилового спирта до углекислого газа и воды", – сообщают специалисты.

Оба витамина ученые рекомендуют принимать исключительно в жидком виде, разбавляя в небольшом количестве воды. При этом они предупреждают, что одновременно принимать их не стоит, ведь в таком случае усваивается лишь один из компонентов. Оптимальнее всего принимать сначала В6, а спустя 4-6 часов – В1.

После приема витамин В6 и В1 медики считают целесообразным принять витамин С. Аскорбинка способствует более эффективному выведению из организма токсинов, образовавшихся в процессе выпивки.

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