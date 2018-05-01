Как быстро переварить алкоголь: найден самый простой способ

Исследователи пришли к выводу, что витамины группы В способствуют скорейшему усвоению алкоголя и играют роль средств профилактики похмелья. В частности, таким эффектом обладает витамины В1 (тиамин) и В6 (пиридоксин), передает Сегодня.

"Витамин В6 помогает быстрее переработать алкоголь, стимулирует активность печени и обладает детоксикационным действием. Установлено, что 1200 мг данного витамина снижает симптомы похмелья в два раза. Витамин В1 стимулирует синтез фермента ацетил-КоА, с помощью которого завершается переработка этилового спирта до углекислого газа и воды", – сообщают специалисты.

Оба витамина ученые рекомендуют принимать исключительно в жидком виде, разбавляя в небольшом количестве воды. При этом они предупреждают, что одновременно принимать их не стоит, ведь в таком случае усваивается лишь один из компонентов. Оптимальнее всего принимать сначала В6, а спустя 4-6 часов – В1.