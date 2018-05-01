вторник, 1 мая 2018 г.
«Мне тяжело привыкнуть к повышенному вниманию СМИ!» Элина Нечаева
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Эксперты установили, сколько воды нужно пить ежедневно

Эксперты установили, сколько воды нужно пить ежедневно

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Вода. Иллюстративное фото.

ФОТО: Rui Vieira/PA Wire/PA Images/Scanpix

Национальная служба здравоохранения Англии советует выпивать от шести до восьми стаканов жидкости в день, сообщает Лайф со ссылкой на The Sun. Грубо говоря, это три-четыре бутылки воды по 500 мл. Эксперты уверены, что, если не придерживаться этого правила, негативные последствия очень быстро скажутся на здоровье.

Эксперты установили, что ежедневно необходимо выпивать по 5–6 стаканов воды.

Как отмечается, для высоких людей и тех, у кого плотное телосложение, рекомендовано пить больше жидкости. При употреблении алкоголя, рекомендуется чередовать выпивку со стаканом воды.

При этом необязательно пить только воду, уверяют специалисты. Считаются также обезжиренное молоко и напитки без сахара, чай (черный и травяной), кофе. При этом сока ежедневно специалисты советуют выпивать не более 150 мл.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ