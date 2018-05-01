Эксперты установили, сколько воды нужно пить ежедневно

Национальная служба здравоохранения Англии советует выпивать от шести до восьми стаканов жидкости в день, сообщает Лайф со ссылкой на The Sun. Грубо говоря, это три-четыре бутылки воды по 500 мл. Эксперты уверены, что, если не придерживаться этого правила, негативные последствия очень быстро скажутся на здоровье.