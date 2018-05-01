Полину Гагарину засняли в постели с чужим мужчиной

Полина Гагарина редко делится с поклонниками откровенными кадрами. Артистка предпочитает выкладывать рабочие фотографии, и лишь изредка балует подписчиков семейными снимками. Именно поэтому очередная публикация в Инстаграме молодой женщины вызывала столь бурную реакцию среди ее фанатов, передает СтарХит.
На фотографии Полина предстала в нижнем белье. Молодая женщина лежит на кровати, а рядом с ней примостился известный режиссер и телеведущий Алан Бадоев.
«В постели с Аланом Бадоевым», - загадочно подписала кадр Гагарина.
Фотография произвела фурор среди поклонников артистки. Такой же снимок в своем Инстаграме выложил и Алан Бадоев. Фанаты звезд похвалили их за смелость, хотя нашлись и те, кто осудил их за чрезмерную откровенность. «Все через постель», «Развратники какие. Гагарина вроде замужем», «Талантливые и красивые», - делились мнениями подписчики режиссера.
Сейчас Бадоев и Гагарина как раз вместе снимают клип. По всей видимости, кадр был сделан в перерыве между дублями. Ранее Полина рассказывала, что очень рада снова вернуться к сотрудничеству с Аланом. Ранее режиссер создал для популярной артистки три клипа.
«А вот и режиссер клипа на песню «Выше головы». Спустя шесть лет мы снова встретимся на съемочной площадке! Ух, как же летит время! А мы все моложе», - ранее сообщила поклонникам Гагарина.