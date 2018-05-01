ТОП-5 новых сериалов, которые выйдут в мае

Не успели мы просмотреть все новинки апреля, как нужно запасаться поп-корном для новых сериалов, которые выйдут уже в мае. Последний месяц весны подарит нам атмосферный триллер от Netflix, загадочный сериал с Натали Дормер в главной роли и другие новинки, сообщает Сегодня.

"Дождь"

Дата выхода: 4 мая

Netflix продолжает интриговать новыми проектами. Сериал расскажет о брате с сестрой, которые выбираются из бункера в поисках остатков цивилизации. Шесть лет назад страшный вирус, распространяемый дождем, уничтожил большую часть населения Скандинавии и бункер сделал их отец, Они борются за выживание в новом мире, руководствуясь заметками из блокнота своего отца о вирусе и об опасностях, которые могут им встретиться. Главные герои встречают группу выживших и присоединяются к ней. Вместе они отправляются в полное опасностей путешествие в поисках жизни в обезлюдевшей Скандинавии.

Создателями сериала выступили Янник Таи Мошолт, Эсбен Тофт Якобсен и Кристиан Поталиво. В ролях – Ибен Хьейле ("Последняя песнь Мифуне"), Альба Аугуст ("Тайны Сильверхёйда"), Лукас Тоннесен и Миккель Боэ Фёльсгор (оба – "Мистериум: Начало"), Ларс Симонсен и Йоханнес Кунке (оба – "Мост").Шоу состоит из восьми серий.

"Пикник у висячей скалы"

Дата выхода: 25 мая

Мини-сериал "Пикник у висячей скалы", который запускает Amazon, основанный на одноименной книге Джоан Линдси. Сериал будет состоять из шести серий. История рассказывает о загадочном исчезновении трех школьниц и учительницы из колледжа Эпплярд на день Святого Валентина в 1900 году. Событие это окажет невероятное влияние на студентов колледжа, семьи пропавших девушек и весь городок, рядом с которым находится Эпплярд.

Стоит отметить, что премьерный показ сериала состоялся на Берлинском кинофестивале. Одну из главных ролей – мисс Хестер Эпплярд сыграла звезда "Игры престолов" и "Голодных игр" Натали Дормер. Роли пропавших девушек исполнили Самара Уивинг, Маделин Мадден и Лили Салливан, а кроме них в сериале также снимаются Лола Бессис, Яэль Стоун, Анна МакГахэн, Сибилла Бадд, Руби Рис и Инез Курро.

"Сладкая горечь"

Дата выхода: 6 мая

Это история по одноименному бестселлеру Стефани Данлер. Главная героиня приехала в Нью-Йорк, чтобы воплотить свои заветные мечты в реальность. Она молода, красива, впереди открыт огромный мир, который манит своей красотой и роскошью. Сняв небольшую комнату в простом городском районе, девушка устроилась работать официанткой в известный, престижный ресторан на Манхэттене. Вскоре она познакомилась с миром роскоши, наркотиков, похоти, грязи и училась выживать в жестком бизнесе. Девушка, всего лишь, хотела стать частью процветающего города, и вот, она живет в сумасшедшем ритме. Это знойное лето навсегда изменило ее дальнейшую судьбу и дало ей понять много важных вещей...