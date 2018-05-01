50-летняя Валерия затмила потрепанную Барановскую

По мнению фанатов, Валерия в рваных джинсах, модных кроссовках и стильном голубом пальто затмила даже многодетную Юлию Барановскую, которая считается одной из самых стильных телеведущих.

"Валерия, какая же Вы хорошенькая! Очень Вам идет это небесно-голубое пальто. Потрясающе", "Лучше всех на этом фото Валерия", "Что то у всех такие изможденные худые лица кроме Пригожина", "У Барановской крайне не приятные губы", – написали фоловеры (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.).