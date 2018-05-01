вторник, 1 мая 2018 г.
«Мне тяжело привыкнуть к повышенному вниманию СМИ!» Элина Нечаева
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • 50-летняя Валерия затмила потрепанную Барановскую

50-летняя Валерия затмила потрепанную Барановскую

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Киркоров и Валерия

ФОТО: Instagram

Певица Валерия, отметившая в апреле 50-летие, продолжает радовать поклонников своим безупречным видом. Очередное фото артистки произвело фурор в Сети, передает Дни.ру.

Валерия опубликовала в своем микроблоге совместный снимок с Иосифом Пригожиным, Аллой Михеевой и Юлией Барановской. Поклонники певицы забросали ее восхищенными комментариями.

По мнению фанатов, Валерия в рваных джинсах, модных кроссовках и стильном голубом пальто затмила даже многодетную Юлию Барановскую, которая считается одной из самых стильных телеведущих.

"Валерия, какая же Вы хорошенькая! Очень Вам идет это небесно-голубое пальто. Потрясающе", "Лучше всех на этом фото Валерия", "Что то у всех такие изможденные худые лица кроме Пригожина", "У Барановской крайне не приятные губы", – написали фоловеры (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.).

 

A post shared by VALERIYA (@valeriya) on

Напомним, 17 апреля Валерии исполнилось 50 лет. К юбилею несколько федеральных телеканалов подготовили документальные фильмы о судьбе исполнительницы. Вечеринка по случаю дня рождения певицы прошла с невероятным размахом. Гостями торжества стали представители элиты российского шоу-бизнеса.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ