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Куколка! 49-летняя Буланова помолодела и изменилась до неузнаваемости ФОТО!

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Татьяна Буланова.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

Татьяна Буланова, отпраздновавшая в марте 49-летие, внезапно преобразилась. Певица выглядит помолодевшей.

Поклонники предположили, что их любимица обратилась к услугам пластического хирурга, настолько неузнаваемым выглядит ее лицо. У Булановой стал более очерчен овал лица, изменилась форма бровей и подбородка. Даже взгляд стал другим.

"Какая красотка стала, даже не узнать", "Прекрасно выглядите!!!! Так держать!!! И не обращайте внимания на злобных, завистливых теток...Пусть завидуют дальше", "Удачная пластика, помолодели очень", "Вы супер", – написали в соцсети Булановой фанаты (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Изменения во внешности артистки разобрал пластический хирург. "Судя по тому, что я вижу, скорей всего, певице была проведена эндоскопическая подтяжка лба и висков. Такая процедура позволяет поднять уголки бровей, сделав взгляд более открытым", – рассказал специалист сайту газеты "Комсомольская правда".

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