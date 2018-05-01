Куколка! 49-летняя Буланова помолодела и изменилась до неузнаваемости

Поклонники предположили, что их любимица обратилась к услугам пластического хирурга, настолько неузнаваемым выглядит ее лицо. У Булановой стал более очерчен овал лица, изменилась форма бровей и подбородка. Даже взгляд стал другим.

"Какая красотка стала, даже не узнать", "Прекрасно выглядите!!!! Так держать!!! И не обращайте внимания на злобных, завистливых теток...Пусть завидуют дальше", "Удачная пластика, помолодели очень", "Вы супер", – написали в соцсети Булановой фанаты (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Изменения во внешности артистки разобрал пластический хирург. "Судя по тому, что я вижу, скорей всего, певице была проведена эндоскопическая подтяжка лба и висков. Такая процедура позволяет поднять уголки бровей, сделав взгляд более открытым", – рассказал специалист сайту газеты "Комсомольская правда".