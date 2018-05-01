Уникальное видео: пожарный поймал выброшенного из горящего дома младенца
1 мая 2018 г., 9:37
Пожарний из города Норт-Сент-Пол, штат Миннесота (США) поймал трехмесячного младенца, выброшенного из окна горящего здания, передает Сегодня.
Отец с ребенком появился в окне второго этажа многоквартирного дома. Он кинул малыша спасателю, потому что в тот момент не видит другого выхода.
Несмотря на отсутствие подготовки, тот справился. Пожар удалось потушить без жертв. Жителей всех 25 квартир в горящем доме, в том числе и отца младенца, спасли. Кроме того, пожарные успели вытащить из огня двух кошек.
"Нас к этому не готовили, – посетовал потом пожарный. – У нас нет тренировок, на которых мы швыряем вещи с балкона. Ничего похожего".