Это не шутка! Блогер десять часов резал воду ножницами...

Ролик «Режу воду 10 часов» был опубликован пользователем Алдияром Ахметовым на YouTube-канале «На минималках» 16 апреля. Видео полностью соответствует своему названию — десять часов в кадре находятся только водопроводный кран и руки автора с ножницами. В начале записи парень открывает кран и с помощью ножниц и начинает «резать» струю воды.

У ролика нет ни вступления, ни завершения, и больше всего он похож на очередной необычный челлендж. Сначала Алдияр активно «перерезает» струю так, как в любой другой ситуации человек перерезал бы веревку. Но быстро устает и начинает колоть струю концами лезвий, кольцами, а также перемещать кран. Без склейки и монтажа видео завершается ровно через десять часов.

Ролик про «нарезание» воды стал первой подобной работой парня. Свои цели Алдияр очень точно обозначил в описании к видео.

Через несколько дней видео из YouTube попало и в другие соцсети. За десять дней его посмотрели 219 тысяч пользователей, что более чем в сто раз превышает количество подписчиков парня. Реакция пользователей была однозначной, пишет Medialeaks.

По словам некоторых зрителей, им даже удалось полностью посмотреть видео.

А вот комментаторам на YouTube заинтересовало, в какую сумму Алдияру обошелся челлендж.

ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Нашлись и те, кто не оценил терпение автора. Парня упрекнули в бессмысленной трате пресной воды и низком интеллектуальном уровне.