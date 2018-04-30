Это не шутка! Блогер десять часов резал воду ножницами...

В конце апреля в соцсетях стало набирать популярность видео «Режу воду 10 часов». Ролик действительно длится десять часов, и на нем автор пытается «перерезать» струю воды, льющуюся из водопроводного крана, при помощи ножниц. Пока одни пытались повторить подвиг парня, другие остановили затягивающий челлендж. Помогла, конечно, смекалочка.
Ролик «Режу воду 10 часов» был опубликован пользователем Алдияром Ахметовым на YouTube-канале «На минималках» 16 апреля. Видео полностью соответствует своему названию — десять часов в кадре находятся только водопроводный кран и руки автора с ножницами. В начале записи парень открывает кран и с помощью ножниц и начинает «резать» струю воды.
У ролика нет ни вступления, ни завершения, и больше всего он похож на очередной необычный челлендж. Сначала Алдияр активно «перерезает» струю так, как в любой другой ситуации человек перерезал бы веревку. Но быстро устает и начинает колоть струю концами лезвий, кольцами, а также перемещать кран. Без склейки и монтажа видео завершается ровно через десять часов.
Ролик про «нарезание» воды стал первой подобной работой парня. Свои цели Алдияр очень точно обозначил в описании к видео.
Через несколько дней видео из YouTube попало и в другие соцсети. За десять дней его посмотрели 219 тысяч пользователей, что более чем в сто раз превышает количество подписчиков парня. Реакция пользователей была однозначной, пишет Medialeaks.
По словам некоторых зрителей, им даже удалось полностью посмотреть видео.
А вот комментаторам на YouTube заинтересовало, в какую сумму Алдияру обошелся челлендж.
Нашлись и те, кто не оценил терпение автора. Парня упрекнули в бессмысленной трате пресной воды и низком интеллектуальном уровне.
Мы не решились полностью смотреть ролик, чтобы проверить это предположение. Но вы можете сделать это сами.