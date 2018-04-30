Светлана Лобода рассекретила пол будущего ребенка

Светлана Лобода крайне неохотно делится подробностями по поводу личной жизни. Молодая женщина до последнего отказывалась афишировать свою беременность. Она выбирала свободные наряды, которые скрывали ее округлившийся животик. Чуть позже звезда все-таки созналась, что скоро станет мамой во второй раз. Однако имя отца ребенка она так и не назвала, пишет Starthit.

Также артистка отказывалась говорить и о поле будущего малыша. Однако на днях Светлана выложила в Instagram сториз с участием дочери. Во время исполнения песни «Твои глаза» Ева проговорилась, что у нее скоро родится сестренка. Девочка лихо переделала слова композиции, в итоге из ее уст прозвучали фразы: «твоя сестра», «в животике сидит». В конце ролика малышка прижалась к животику мамы. Видео успели увидеть лишь некоторые поклонники звезды: уже через пару часов артистка удалила его из своего инстаграма.

Фанаты давно предполагали, что Лобода ждет именно девочку. Однако на многочисленные вопросы публики звезда не давала однозначного ответа. Теперь поклонники убедились, что артистка совсем скоро станет мамой двух очаровательных дочерей.

Кстати, старшая дочь артистки определенно рада скорому прибавлению в их семье. В период декретного отпуска Светлана проводит все свободное время с девочкой, наслаждаясь недолгим перерывом в гастролях и выступлениях.