У Филиппа Киркорова будет еще два ребенка
30 апреля 2018 г., 14:08
Нумеролог Клара Кузденбаева сделала неожиданное предсказание. Как известно, 30 апреля Филиппу исполнился 51 год, и нумеролог рассказала корреспондентам «Комсомольской правды»:
«Это год называется в нумерологии «десяткой». Год успеха. В прошлом году Филипп немного уставал. Сейчас же у него начинается счастливая полоса. Наверное, запишет ещё один суперхит. В 55 лет Филиппа ожидает ещё один громадный взлёт. И в физическом плане, и в финансовом. Не исключаю, что его может настигнуть мировая слава. Не исключаю, что вскоре король поп-сцены снова станет отцом. Он замечательный отец, так трогательно опекает своих детей. У него в программе написано рождение детей - в 51 год и в 55», пишет 7d.org.ua.