понедельник, 30 апреля 2018 г.
«Во второй раз стала бабушкой. Очень хочу, чтобы из этого не делали особого события. Дети же рождаются, и здорово, что все здоровы» Эрика Салумяэ
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  • У Филиппа Киркорова будет еще два ребенка

У Филиппа Киркорова будет еще два ребенка

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Филлипп Киркоров

ФОТО: Scanpix/AP

Нумеролог Клара Кузденбаева сделала неожиданное предсказание. Как известно, 30 апреля Филиппу исполнился 51 год, и нумеролог рассказала корреспондентам «Комсомольской правды»: 

«Это год называется в нумерологии «десяткой». Год успеха. В прошлом году Филипп немного уставал. Сейчас же у него начинается счастливая полоса. Наверное, запишет ещё один суперхит. В 55 лет Филиппа ожидает ещё один громадный взлёт. И в физическом плане, и в финансовом. Не исключаю, что его может настигнуть мировая слава. Не исключаю, что вскоре король поп-сцены снова станет отцом. Он замечательный отец, так трогательно опекает своих детей. У него в программе написано рождение детей - в 51 год и в 55», пишет 7d.org.ua.

 

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