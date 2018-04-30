У Филиппа Киркорова будет еще два ребенка

«Это год называется в нумерологии «десяткой». Год успеха. В прошлом году Филипп немного уставал. Сейчас же у него начинается счастливая полоса. Наверное, запишет ещё один суперхит. В 55 лет Филиппа ожидает ещё один громадный взлёт. И в физическом плане, и в финансовом. Не исключаю, что его может настигнуть мировая слава. Не исключаю, что вскоре король поп-сцены снова станет отцом. Он замечательный отец, так трогательно опекает своих детей. У него в программе написано рождение детей - в 51 год и в 55», пишет 7d.org.ua.