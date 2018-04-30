Полицейские рассказали о маньяке, который охотился за Аллой Пугачевой

Будучи 17-летним парнем, кинотехник Анатолий Нагиев попал в колонию за изнасилование. В тюрьме он стал регулярно слушать по радио песни Аллы Пугачевой и начал мечтать о встрече с певицей. Досрочно освободившись за примерное поведение, Анатолий направился в Москву искать кумира, пишет Woman.

«Сейчас можно говорить о том, что у маньяка были блестящие задатки оперативника, — рассказал «Комсомольской правде» полковник полиции Юрий Орлов. — Нагиев несколько раз приезжал в столицу, по крупицам собирал информацию, выяснял круг знакомств Пугачевой, ее распорядок дня, расписание гастролей, приходил на концерты, пытался с ней сблизиться. Что он хотел от Аллы? Думаю, это понятно, учитывая, что в сексуальном плане был нездоров».

Однажды Нагиев раздобыл приличную одежду, купил цветы и проник в гримерную певицы. Он представился важным человеком и засыпал исполнительницу комплиментами.

Она согласилась на встречу, передала свою визитку, где был указан ее домашний адрес. Нагиев почти достиг желаемого — Аллу Борисовну буквально спасла консьержка.

Женщина заметила странного молодого человека, из-за чего Анатолию пришлось скрыться. Позже молодой человек изнасиловал и убил четырех женщин в поезде Харьков-Москв — двух проводниц и двух пассажирок. Все четыре трупа преступник выбросил в окно.