понедельник, 30 апреля 2018 г.
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  • Фото: пляжная фотосессия Деми Роуз шла по плану, но потом пришел какой-то голый мужчина

Фото: пляжная фотосессия Деми Роуз шла по плану, но потом пришел какой-то голый мужчина

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ФОТО: Vida Press

Фотосессия 23-летней британской модели Деми Роуз на пляже в Мексике была прервана самым неожиданным образом: съёмке помешал неизвестный голый мужчина, который захотел рассмотреть девушку поближе, передает Лайф.

ФОТО: Vida Press

Деми Роуз попыталась продолжить работать, несмотря на появление необычного гостя, но игнорировать его присутствие оказалось не так-то просто.

Голый мужчина вступил в диалог с фотографом Дэнни Десантосом, явно рассчитывая получше разглядеть знаменитую модель. Собственный внешний вид его совершенно не смущал.

ФОТО: Vida Press

Отметим, что в "инстаграме" модели, на который подписано больше шести миллионов человек, так и не появились кадры с неудавшейся фотосессии. Зато девушка показала другой снимок, сделанный на отдыхе в Мексике.

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