Фото: пляжная фотосессия Деми Роуз шла по плану, но потом пришел какой-то голый мужчина
30 апреля 2018 г., 12:54
Фотосессия 23-летней британской модели Деми Роуз на пляже в Мексике была прервана самым неожиданным образом: съёмке помешал неизвестный голый мужчина, который захотел рассмотреть девушку поближе, передает Лайф.
Деми Роуз попыталась продолжить работать, несмотря на появление необычного гостя, но игнорировать его присутствие оказалось не так-то просто.
Голый мужчина вступил в диалог с фотографом Дэнни Десантосом, явно рассчитывая получше разглядеть знаменитую модель. Собственный внешний вид его совершенно не смущал.
Отметим, что в "инстаграме" модели, на который подписано больше шести миллионов человек, так и не появились кадры с неудавшейся фотосессии. Зато девушка показала другой снимок, сделанный на отдыхе в Мексике.