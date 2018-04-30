Фото: пляжная фотосессия Деми Роуз шла по плану, но потом пришел какой-то голый мужчина

Деми Роуз попыталась продолжить работать, несмотря на появление необычного гостя, но игнорировать его присутствие оказалось не так-то просто.

Отметим, что в "инстаграме" модели, на который подписано больше шести миллионов человек, так и не появились кадры с неудавшейся фотосессии. Зато девушка показала другой снимок, сделанный на отдыхе в Мексике.