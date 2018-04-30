понедельник, 30 апреля 2018 г.
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  • Из-за нового фото сына Собчак разразился скандал

Из-за нового фото сына Собчак разразился скандал

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Ксения Собчак.

ФОТО: Peter Kovalev/Peter Kovalev/TASS

Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с сыном Платоном и заметила, что это и есть ее планы на будущее. Не совсем понятно по какой причине, но подписчики опять оказались недовольны телеведущей.

На свежем снимке сын Ксении Собчак запечатлен стоящим спиной к камере и смотрящим в стеклянные двери. Под милым кадром возникла бурная дискуссия. Многие решили, что эпатажная телезвезда пиариться на сыне и «ловит хайп», так как других способов не утратить славу она не придумала. 

Ваши планы на будущее? -Вот же они!!!!!

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