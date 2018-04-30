Из-за нового фото сына Собчак разразился скандал
30 апреля 2018 г., 9:19
Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с сыном Платоном и заметила, что это и есть ее планы на будущее. Не совсем понятно по какой причине, но подписчики опять оказались недовольны телеведущей.
На свежем снимке сын Ксении Собчак запечатлен стоящим спиной к камере и смотрящим в стеклянные двери. Под милым кадром возникла бурная дискуссия. Многие решили, что эпатажная телезвезда пиариться на сыне и «ловит хайп», так как других способов не утратить славу она не придумала.