Понедельник будет удачным для этого знака Зодиака: гороскоп на 30 апреля

Доверительные и теплые отношения в семье вас наверняка порадуют, да и любимый человек не заставит переживать и волноваться. Стоит заняться делом, важным для вас и ваших близких, поискать ответы на актуальные для всех вопросы. Жизненный потенциал несколько снижен, нежелательны серьезные физические нагрузки.

Дева

Вероятность профессиональных успехов весьма велика, однако наиболее значительные победы будут одержаны благодаря вашему упорному труду, а не удачному стечению обстоятельств. Не стоит полагаться на помощь сильных мира сего: вы в состоянии многого добиться и без поддержки, так что не тратьте время зря. Деловые переговоры пройдут хорошо, если вы должным образом подготовитесь к ним, сделав ставку на свои знания и опыт, а не природное обаяние, которое, впрочем, сегодня вряд ли останется незамеченным.

Интересы семьи выходят на первый план. Вы внимательны к близким людям, и они отвечают вам тем же. В отношениях с любимым человеком произойдут перемены к лучшему, если вы прислушаетесь к своей интуиции – ее подсказки достойны внимания.

Весы

Снижается жизненный потенциал, а с ним идет на спад и деловая активность. Проблемы могут оказаться весьма серьезными, поскольку даже выполнение повседневных профессиональных обязанностей дается вам нелегко. К счастью, в вашем окружении есть люди, готовые прийти на помощь и даже взять на себя решение многих вопросов. Можно проводить деловые переговоры, но подписывать документы нежелательно: вы рискуете заключить невыгодную сделку.

Очень сложная ситуация складывается в семье. Вы не можете найти общий язык с родственниками, провоцируете конфликты, не задумываясь о последствиях своего поведения. Общение с любимым человеком, романтическое свидание или легкий флирт настроят вас на более миролюбивый лад – не пренебрегайте этими приятными лекарствами.

Скорпион

День складывается неплохо и мог бы стать совершенно замечательным, если бы не ваше переменчивое настроение и подверженность негативным эмоциям, из-за которых вы порой и портите жизнь себе и окружающим. Постарайтесь сохранять хладнокровие и прислушиваться к доводам здравого смысла. Совладать с собственной раздражительностью вам вполне по силам, нужно лишь приложить немного усилий.

Вы преисполнены очарования, которое никого не оставляет равнодушным. Можно воспользоваться этим, чтобы расширить круг общения, завязать романтические знакомства или внести перемены в личную жизнь. При этом звезды предупреждают о нежелательности далеких путешествий и посещения увеселительных заведений, имеющих сомнительную репутацию.

Стрелец

Можно приступать к реализации планов, которые вы обдумывали в последнее время. Позитивные тенденции сильны, и звезды готовы поддержать вас в начинаниях, касающихся как работы, так и личной жизни. Не требуя слишком многого от окружающих, вы действуете решительно и самостоятельно решаете проблемы – весьма похвальный подход, который будет щедро вознагражден.