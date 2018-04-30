Понедельник будет удачным для этого знака Зодиака: гороскоп на 30 апреля

Хороши профессиональные перспективы, можно реализовать оригинальные идеи, найти новый способ решения старых проблем. Однако основную часть работы придется выполнить самостоятельно: на неожиданное появление добросовестных помощников рассчитывать не стоит. Кроме того, не исключены конфликты с руководством и деловыми партнерами, предупреждает Dvorec.
Овен
Позитивные тенденции особенно сильно выражены в сфере романтических отношений, поэтому день принесет Овнам немало приятных переживаний. Однако, находясь под влиянием эмоций, вы рискуете совершить весьма опрометчивые поступки; в результате этот день превратится в настоящее приключение, опасное, но захватывающее. Звезды не советуют отправляться в дальние поездки, особенно без должной подготовки. Заниматься домашними делами можно и нужно – сегодня они наверняка не покажутся вам скучными.
Улучшается финансовая картина, появляется возможность неплохо заработать. Профессиональные проблемы не исключены, однако решить их вам удастся достаточно быстро. Можно привлечь к делу давних союзников или найти новых партнеров, не забывая, впрочем, об осторожности и разборчивости.
Телец
В личной жизни произойдут перемены, которые едва ли вас порадуют. Приходится признать, что с точки зрения романтических отношений этот день не так легок и приятен, как хотелось бы. Влюбленные будут ссориться из-за пустяков, и даже пары, прошедшие вместе огонь и воду, ощутят влияние неблагоприятных тенденций. Не торопитесь с выводами: ситуацию удастся вернуть в нормальное русло, если вы сохраните спокойствие.
Профессиональные дела складываются неплохо, сегодня вы сможете воспользоваться накопленными знаниями и укрепить свой авторитет. Жизненный потенциал высок, у вас хватит сил не только на работу, но и на развлечения. Не отказывайте себе в удовольствии принять гостей или повидаться со старыми друзьями.
Близнецы
Снижение жизненного потенциала сказываются на настроении и самочувствии. Обычно жизнерадостные Близнецы сегодня мрачны и раздражительны. Это, впрочем, не помешает представителям данного знака преуспеть в деловых переговорах: вряд ли кто-то захочет сопротивляться им, вступать в полемику и защищать свою точку зрения в неравном бою.
Будьте терпеливы с близкими людьми – именно им предстоит принять огонь на себя, стать громоотводом ваших отрицательных эмоций. Обрести душевное равновесие поможет творческая деятельность; не важно, предпочтете ли вы петь, танцевать или рисовать – любое занятие, способствующее самовыражению, пойдет вам на пользу.
Рак
От вас потребуются усидчивость и трудолюбие: дел много, и все они требуют вашего внимания. Однако и пренебрегать отдыхом нельзя – трудясь до седьмого пота, вы рискуете нанести ущерб собственному здоровью, а жизненный потенциал сегодня весьма невысок. Сложно правильно оценить собственные силы и должным образом распределить нагрузку; вы поступите мудро, если будете придерживаться заранее составленного графика.
Ситуация в семье будет беспокоить вас не на шутку, некоторые проблемы покажутся неразрешимыми. Сейчас стоит на время отказаться от активной жизненной позиции и проявления инициативы, обдумать свои планы на будущее, и лишь после этого начинать действовать.
Лев
Позитивные тенденции набирают силу, и сейчас вы уже можете задуматься о воплощении в жизнь тех идей, которые совсем недавно казались совершенно фантастическими. Неплохо пройдут деловые переговоры, любая работа принесет достойные плоды. Не стоит торопиться лишь тем, кто задумывается об открытии собственного дела или смене области деятельности: опрометчивый поступок может иметь неприятные последствия.
Доверительные и теплые отношения в семье вас наверняка порадуют, да и любимый человек не заставит переживать и волноваться. Стоит заняться делом, важным для вас и ваших близких, поискать ответы на актуальные для всех вопросы. Жизненный потенциал несколько снижен, нежелательны серьезные физические нагрузки.
Дева
Вероятность профессиональных успехов весьма велика, однако наиболее значительные победы будут одержаны благодаря вашему упорному труду, а не удачному стечению обстоятельств. Не стоит полагаться на помощь сильных мира сего: вы в состоянии многого добиться и без поддержки, так что не тратьте время зря. Деловые переговоры пройдут хорошо, если вы должным образом подготовитесь к ним, сделав ставку на свои знания и опыт, а не природное обаяние, которое, впрочем, сегодня вряд ли останется незамеченным.
Интересы семьи выходят на первый план. Вы внимательны к близким людям, и они отвечают вам тем же. В отношениях с любимым человеком произойдут перемены к лучшему, если вы прислушаетесь к своей интуиции – ее подсказки достойны внимания.
Весы
Снижается жизненный потенциал, а с ним идет на спад и деловая активность. Проблемы могут оказаться весьма серьезными, поскольку даже выполнение повседневных профессиональных обязанностей дается вам нелегко. К счастью, в вашем окружении есть люди, готовые прийти на помощь и даже взять на себя решение многих вопросов. Можно проводить деловые переговоры, но подписывать документы нежелательно: вы рискуете заключить невыгодную сделку.
Очень сложная ситуация складывается в семье. Вы не можете найти общий язык с родственниками, провоцируете конфликты, не задумываясь о последствиях своего поведения. Общение с любимым человеком, романтическое свидание или легкий флирт настроят вас на более миролюбивый лад – не пренебрегайте этими приятными лекарствами.
Скорпион
День складывается неплохо и мог бы стать совершенно замечательным, если бы не ваше переменчивое настроение и подверженность негативным эмоциям, из-за которых вы порой и портите жизнь себе и окружающим. Постарайтесь сохранять хладнокровие и прислушиваться к доводам здравого смысла. Совладать с собственной раздражительностью вам вполне по силам, нужно лишь приложить немного усилий.
Вы преисполнены очарования, которое никого не оставляет равнодушным. Можно воспользоваться этим, чтобы расширить круг общения, завязать романтические знакомства или внести перемены в личную жизнь. При этом звезды предупреждают о нежелательности далеких путешествий и посещения увеселительных заведений, имеющих сомнительную репутацию.
Стрелец
Можно приступать к реализации планов, которые вы обдумывали в последнее время. Позитивные тенденции сильны, и звезды готовы поддержать вас в начинаниях, касающихся как работы, так и личной жизни. Не требуя слишком многого от окружающих, вы действуете решительно и самостоятельно решаете проблемы – весьма похвальный подход, который будет щедро вознагражден.
Деловые встречи принесут многообещающие плоды, а беседы с друзьями подарят вам достойные внимания идеи. В романтических отношениях избегайте спешки, старайтесь не оказывать на любимого человека морального давления. Ваши достоинства не останутся незамеченными в любой компании, однако отдать предпочтение все же стоит обществу старых знакомых.
Козерог
С профессиональной точки зрения день сложен чрезвычайно. Велика вероятность ошибок, которые удастся исправить далеко не сразу, просчетов, влекущих за собой уменьшение доходов и финансовые трудности. Вы склонны пропускать мимо ушей достойные внимания советы, поступать так, как считаете нужным, игнорируя логику и здравый смысл.
Не только в делах, но и в романтических отношениях влияние негативных тенденций весьма сильно. Вы сможете бороться с ним, если не будете излишне упрямы. Полезным окажется общение со старшими родственниками. Вероятно получение приятных известий, касающихся вашей семьи. У некоторых представителей знака появится повод для праздника в узком кругу.
Водолей
Вы сможете преодолеть любые трудности, поскольку проявляете гибкость и изобретательность и не пытаетесь штурмовать вершины, покорить которые сейчас невозможно. Во всем, что касается профессиональной деятельности, вы являете собой пример для подражания. Разумеется, недоброжелатели и завистники не могут остаться равнодушными, но сегодня им вряд ли удастся вам навредить. Поддержка руководства обеспечена тем, кто собирается предложить нечто новое, проявить инициативу.
Высокий жизненный тонус обеспечит вам хорошее настроение, а его следствием будут дружелюбие и оптимизм. Не стоит торопиться с переменами в личной жизни: сегодня вы готовы добиваться желаемого любыми методами, однако позже будете сожалеть о том, что выбрали недостойную тактику.
Рыбы
День удачный и многообещающий, но несколько утомительный. Важные события произойдут как на работе, так и в личной жизни, и в каждом случае вы будете вести себя наилучшим образом, хотя это окажется не слишком легко. Профессиональные успехи будут особенно значительными у тех, кто привык работать в одиночку, не рассчитывая на помощь. Можно заниматься оформлением документов и решением бюрократических вопросов.
С близкими людьми вы легко достигаете взаимопонимания, радуетесь знакам внимания и не скупитесь на приятные сюрпризы. Звезды советуют уделить внимание домашним хлопотам и радостям, отказавшись от активного отдыха на природе и дальних поездок.