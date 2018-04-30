Ольга Бузова подарила квартиру мужчине

«Вот такой нереальный подарок сделала мне моя Королева Ольга Бузова на день рождения. Да-да, это ключи от квартиры, от квартиры на моем любимом Цветном бульваре. Я безумно счастлив, что ты есть в моей жизни. Я тебя безгранично люблю #моякоролева». Многие были поражены щедростью Бузовой, ведь сама она до сих пор живет в съемной квартире, пишет 7d.org.ua.