Ольга Бузова подарила квартиру мужчине
30 апреля 2018 г., 9:05
Пиарщик Антон Богославский получил от Ольги Бузовой квартиру. Об этом он сам рассказал в своем блоге, опубликовав фото ключей:
«Вот такой нереальный подарок сделала мне моя Королева Ольга Бузова на день рождения. Да-да, это ключи от квартиры, от квартиры на моем любимом Цветном бульваре. Я безумно счастлив, что ты есть в моей жизни. Я тебя безгранично люблю #моякоролева». Многие были поражены щедростью Бузовой, ведь сама она до сих пор живет в съемной квартире, пишет 7d.org.ua.