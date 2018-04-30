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Ольга Бузова подарила квартиру мужчине

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Ольга Бузова.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Пиарщик Антон Богославский получил от Ольги Бузовой квартиру. Об этом он сам рассказал в своем блоге, опубликовав фото ключей: 

«Вот такой нереальный подарок сделала мне моя Королева Ольга Бузова на день рождения. Да-да, это ключи от квартиры, от квартиры на моем любимом Цветном бульваре. Я безумно счастлив, что ты есть в моей жизни. Я тебя безгранично люблю #моякоролева». Многие были поражены щедростью Бузовой, ведь сама она до сих пор живет в съемной квартире, пишет 7d.org.ua.

 

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