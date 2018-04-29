Как стать богатым без особых усилий?

А чтобы стать богатым, надо начать выполнять следующие простые правила:

1. Каждая ваша проблема должна решаться в кратчайшие сроки, обычно тогда требуется наименьшее количество усилий для решения этой проблемы. Будьте решительны! Меньше раздумывайте и больше делайте!

2. Меньше работать на кого-то. Чем больше ты работаешь, тем хуже живёшь! Правда, я не считаю работой занятие любимыми делами. Работа – от слова раб!

3. Если вы собираетесь иметь деньги, принесите на рынок какую-нибудь ценность и люди сами принесут тебе деньги. А вот количество денег зависит от того, насколько убедительно вы распишете выгоды этой ценности!

4. Работайте только ради своего интереса. Забудьте призывы про корпоративную культуру и лояльность фирме. Фирма всегда наживается на Вас, иначе бы Вы там не работали бы.

5. Думай о том, как заработать минимум 50000$ в месяц. Можно больше. Меньше нельзя!

6. Деньги приходят к вам через других людей. Общайтесь! Нелюдимы и буки крайне редко становятся богатыми.

7. Бедное окружение практически всегда тянет вас в бедность. Даже у очень богатых людей всегда найдутся «родственники, друзья и прочие просители», которые, если от них профессионально не отбиваться, быстро лишат вас денег. Если вы человек пока бедный, в вашем окружении просто не любят, не уважают и некоторые даже ненавидят богатых. Всегда надо общаться с Победителями и Оптимистами. Именно так, с большой буквы – Победителями и Оптимистами!

8. Бедность возникает, если уклоняться от ответственности!

9. Если у вас мало денег, надо делать бизнес. Если денег нет совсем, надо делать бизнес срочно, прямо сейчас! Ищите проблемы и продумывайте способы их решения. Самые удачные решения оформляйте в виде бизнес-проектов и предлагайте инвесторам.

10. Путь к огромному богатству лежит только через пассивный доход! Доход, который приходит к вам независимо от ваших усилий. Создайте источник пассивного дохода и живите себе в своё удовольствие!

11. Существуют только два правила выгодного инвестирования. Первое – береги деньги! Правило второе – захотел рискнуть, смотри правило первое. Доход должен всегда превышать расход.

12. Изучайте биографии и мысли самых богатых людей мира.

13. Ответьте себе на вопросы «Кто я есть? В чём моя уникальность? В чем смысл моей жизни? Чем бы я занимался (занималась), если бы денег было немерено?». Только честно! Сила, энергия, страсть из ответов на эти вопросы, из осознания смысла своей собственной жизни – просто всемогущи!

14. Мечты – это главное в вашей Жизни! Мечтать и верить, что мечты сбудутся! Человек начинает умирать, когда перестаёт мечтать.

15. Помогайте людям! Не за деньги, от чистого сердца! Но! Только тем людям, которым вы сами хотите помогать. Это не обязательно родственники или знакомые.

16. Говорите комплименты! Просто похвалите на улице женщину за красивую причёску, мужчину за красивую, спортивную фигуру, да мало ли еще поводов для похвалы. Это всегда поднимает и вашу самооценку!

17. Ведите ежедневный журнал ваших побед! Обиды и поражения помнятся в 7-12 раз дольше побед и удач. Если вы упали духом – читайте этот журнал!

И мой последний совет. Никогда, никогда, никогда не сдавайтесь!!!