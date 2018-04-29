ЧП с группой «Серебро» на борту российского самолета

Самолёт из Москвы в Черногорию совершил вынужденную посадку из-за невыпуска закрылков крыла в посадочную конфигурацию. Пилот воздушного судна быстро оценил обстановку, скорость ветра и длину посадочной полосы и решил посадить самолёт на запасном аэродроме в Подгорице, сообщает News.ru.

Проблему с закрылками заметили уже при заходе рейса на посадку, передаёт RT. Из аэропорта в Подгорице пассажиров доставили до пункта назначения в Тивате на автобусе.