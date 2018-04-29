Певица Глюк'оZа возбудила снимком без белья

При помощи страницы Глюк'оZы (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) в Instagram ее поклонники имеют прекрасную возможность наблюдать за жизнью певицы. Отметим, какая-то часть аудитории регулярно следит за обновлениями исполнительницы не для того, чтобы узнать о ней что-то новое, а ради свежих фотографий, пишет Dni.ru.