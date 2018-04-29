Певица Глюк'оZа возбудила снимком без белья

Настоящий шквал обсуждений в Instagram вызвала фотография певицы Глюк'оZы рядом с роскошным автомобилем. впрочем. обсуждать подписчики решили не иномарку, а тот факт, что под тонкую кофту Наталья Чистякова-Ионова не надела бюстгальтер.
При помощи страницы Глюк'оZы (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) в Instagram ее поклонники имеют прекрасную возможность наблюдать за жизнью певицы. Отметим, какая-то часть аудитории регулярно следит за обновлениями исполнительницы не для того, чтобы узнать о ней что-то новое, а ради свежих фотографий, пишет Dni.ru.
Преданные поклонники талантов Глюк'оZы успели заметить, что она состоит в неоднозначных отношениях с нижним бельем. По крайней мере на многих снимках заметить его (вернее – верхнюю часть исподнего) невозможно. Очередной снимок певицы не стал исключением. От торчащего сквозь тонкую кофточку соска Натальи Чистяковой-Ионовой не смог отвлечь всеобщее внимание даже роскошный автомобиль по соседству.
Ловлю себя на мысли, что мы все зависимые от времени и ожидания чего-либо. Звонка, поступка, решения... И только люди с самой сильной выдержкой побеждают в этой схватке! 👊🏼 Я жуткая торопыга, не умею ждать. Сидеть на одном месте и не иметь возможности повлиять на ход событий - самая большая мука. 😅👋🏻 Видимо, поэтому судьба проверяет меня по этому вопросу конкретно. 🤣 #сидимотдыхаем 📷 @caja_de_bombones @myplayaphotographer