Фото: отправленная на виселицу звезда «Дома-2» шокировала народ

Поклонники шоу с упоением обсуждают "шоу с повешением", в которое превратилось голосование за уход одного из участников с телепроекта. Ведущие планировали отправить за ворота телестройки Давида Анташвили. В качестве причины называется его отношение к девушкам. При этом звезда "Дома-2" предстала перед зрителями стоя на эшафоте с шеей в петле.

Однако казнь не состоялась – Давида Анташвили спас иммунитет. "Черную метку" вытащил другой участник телестройки – Александр Гобозов. "Большинством голосов проект должен был покинуть все-таки Давид... но! Его спас иммунитет! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заметили в администраторы группы любителей "Дома-2" в Instagram. Зрители к произошедшему отнеслись неоднозначно. "Просто ужас! Кто придумал эту виселицу?", "Не дай бог у стула ножка надломится! Что тогда????", "Кошмар просто", "Ведущие придурки,надо же было такое придумать", "За халяву и висельницу полезут.очень неприятно смотреть", – обрушились они и на авторов идеи, и на участников, согласившихся на такое представление.

Отметим, сами участники телепроекта, обсуждая произошедшее, большее внимание уделили самому голосованию, а не тому, что перед ними предстал человек на виселице. "Сегодня было волнительное голосование для Давида, но Слава богу все обошлось", – поделилась своими впечатлениями Александра Шева. "Очень суровое было сегодня голосование , и накаленное", – заметила Майя Донцова.

"Честно , очень хочется , что бы Давид сделал выводы и использовал шанс, который ему предоставился – достойно! Веры мало, но Надежда есть", – добавила она. Впрочем, и на страницах девушек в Instagram подписчики предпочли обсуждать не личность Давида Анташвили и итоги голосования, а ситуацию с эшафотом.