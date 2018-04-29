Пять знаков Зодиака, которые скорее всего умрут в одиночестве!

Водолей

Водолей – это знак зодиака, с которыми очень трудно встречаться. Их неспособность сдерживать и выражать свои эмоции мешает их партнерам наслаждаться их компанией. Водолеи всегда сдерживают свои эмоции и это может стать утомительным пытаться получить хоть какие-то эмоции от них! Они предпочитают свободу, нежели долгие отношения с одним и тем же человеком. Конечно, это может быть связано с тем, что им не хватает внимания, поэтому они предпочитают общаться с большим количеством людей. Кроме того, у Водолеев очень высокие стандарты. Водолеи выбирают своих партнеров с осторожностью и в соответствии со строгими стандартами. Хотя если быть честным, если вы сможете войти в доверии, вы получите больше любви и надежности, чем вы могли бы иметь с любым другим человеком.

Козерог

Козерогов не просто впечатлить, на первой встречи они могут показаться вам очень безразличными. Это будет длиться до тех пор, пока они хорошо не узнают вас, но конечно это будет неприятно для окружающих. Партнеры козерога чаще всего бывают эгоцентричными, слишком независимыми. Козероги больше всего заботятся о себе когда признают, что они не правы и в отношениях это может быть огромной проблемой, если ваш партнер всегда прав и никогда не позволяет вам высказывать или что-то делать по-своему. Не многие могут остаться с чрезмерно критическим Козерогом, и поэтому козероги скорее всего окажутся в одиночестве. Козерогу также как и Водолею всегда бывает трудно признать, что они испытывают чувства к своему партнеру. Однако, если вы вдруг сможете найти язык с козерогом, вы получите надежного и верного партнера, который будет стоить всей этой жертвы!

Девы

Девы являются опекунами всех знаков зодиака. Они всегда готовы помочь и на самом деле наслаждаются этим. Правда Девы настолько чувствительны, что партнеры находясь рядом с ними могут чувствовать себя подавлено и некомфортно. Подобно Козерогу и Водолею, Девы также являются перфекционистами. Они поддерживают очень высокие стандарты для себя и развития своих партнеров, это и может быть причиной разрушения отношений. У Дев есть навязчивая потребность в чистоте и порядке, они не станут терпеть неряшливость своего партнера. Это делает их немного сумасшедшим. Никто не захочет постоянно следить за собой, лишь бы их не упрекали Девы. Однако вместе со всем этим Девы очень любят и заботятся о людях, которых они любят.

Овен

Известно, что Овны очень импульсивные люди, хотя эта черта помогает им по жизни, но в отношениях она точно мешает. Их партнеры никогда не знают, что ожидать о них. Овны очень нетерпеливы и они не будут тратить время для людей, у которых нет своих целей или планов. Они также очень высокомерны и упрямы, предпочитая слушать только себя, что может очень быстро привести к концу отношений. Овны очень страстные люди, которые добиваются того, чего хотят. Их любовь к приключениям делает пребывание с одним партнером серьезной задачей. Они любят разнообразие и скорее всего никогда не угомонятся. Из-за этого они скорее всего останутся одинокими до конца жизни.

Стрелец