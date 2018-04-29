Цыганова была потрясена страшным ночным звонком Пугачевой

Одна из самых известных песен Вики Цыгановой – "Приходите в мой дом". Но мало кто знает, что ее в свое время хотела исполнить Алла Пугачева. Она просто почувствовала, что столь сильная по словам, музыке и энергетике композиция – ее. "Ночью в пятницу, 13-го, в моем доме раздался звонок, – вспоминает певица. – Было в районе четырех утра. Звонок был страшный: обычно в такое время тревожат только по печальным поводам. Меня затрясло – я тут же подумала, что кто-то умер, что-то случилось. Тем более, я жила на Дальнем Востоке, где большая разница во времени, и такие звонки меня всегда будоражат, я их очень боюсь".

"Но в трубке я услышала узнаваемый голос Аллы Борисовны – низкий, уставший, – продолжает Вика. – Она стала говорить мне о том, как любит эту песню и как хочет ее исполнить. А я в ответ посоветовала поговорить с моим мужем – он ведь написал данную композицию. Вадим сказал, что Пугачева смело может брать песню и исполнять, он возражать не будет. Но она почему-то не стала. К тому же права первенства у нее все равно бы не было – к этому времени я успела даже с Михаилом Кругом записать на нее дуэт".