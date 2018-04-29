Смотри: Анна Семенович показала сексуальный снимок

Артистка выкладывает пикантные снимки. Ничего лишнего она не показывает, но тем не менее, вызывает ажиотаж у фанатов. Вот и на этот раз Анна предстала в черном прозрачном топе, под который надела плотный лифчик. Фанаты пришли в восторг от увиденного. Отметим, ранее Анну не раз обвиняли в пластике и фотошопе, однако на этот раз подобных обвинений не прозвучало, пишет 7d.org.ua.