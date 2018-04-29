воскресенье, 29 апреля 2018 г.
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  • Смотри: Анна Семенович показала сексуальный снимок

Смотри: Анна Семенович показала сексуальный снимок

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Анна Семенович

ФОТО: Valeriy Levitin/RIA Novosti/Scanpix

Фанаты обсуждают свежее фото Анны Семенович. Артистка выложила в блог снимок, на котором запечатлена в прозрачной блузе. Блог Семенович частенько требуют пометить «18+». 

Артистка выкладывает пикантные снимки. Ничего лишнего она не показывает, но тем не менее, вызывает ажиотаж у фанатов. Вот и на этот раз Анна предстала в черном прозрачном топе, под который надела плотный лифчик. Фанаты пришли в восторг от увиденного. Отметим, ранее Анну не раз обвиняли в пластике и фотошопе, однако на этот раз подобных обвинений не прозвучало, пишет 7d.org.ua.

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