Дмитрий Шепелев уехал в Израиль
29 апреля 2018 г., 12:12
Дмитрий Шпелев покинул Россию. На майские праздники он уехал в Израиль. За блогом Шепелева следят более четверти миллиона подписчиков.
На днях они узнали, что ведущий отправился в Израиль. Поехал он туда один или со своей подругой и с сыном, пока непонятно, поскольку нет ни одного фото с ними. Снимки Дмитрий выкладывает в сторис, так что, обсудить их подписчики не могут. Стоит отметить, что с некоторого времени Шпепелев стал активно вычищать со своей страницы негативные комментарии, пишет 7d.org.ua.