Дмитрий Шепелев уехал в Израиль

На днях они узнали, что ведущий отправился в Израиль. Поехал он туда один или со своей подругой и с сыном, пока непонятно, поскольку нет ни одного фото с ними. Снимки Дмитрий выкладывает в сторис, так что, обсудить их подписчики не могут. Стоит отметить, что с некоторого времени Шпепелев стал активно вычищать со своей страницы негативные комментарии, пишет 7d.org.ua.