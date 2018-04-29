воскресенье, 29 апреля 2018 г.
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Дмитрий Шепелев уехал в Израиль

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Дмитрий Шепелев

ФОТО: Кадр из "На самом деле"

Дмитрий Шпелев покинул Россию. На майские праздники он уехал в Израиль. За блогом Шепелева следят более четверти миллиона подписчиков. 

На днях они узнали, что ведущий отправился в Израиль. Поехал он туда один или со своей подругой и с сыном, пока непонятно, поскольку нет ни одного фото с ними. Снимки Дмитрий выкладывает в сторис, так что, обсудить их подписчики не могут. Стоит отметить, что с некоторого времени Шпепелев стал активно вычищать со своей страницы негативные комментарии, пишет 7d.org.ua.

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