Ольга Бузова отказалась давать комментарий по поводу романа с Филиппом Киркоровым
29 апреля 2018 г., 11:11
Недавно популярная исполнительница Ольга Бузова стала гостьей на программе «Андрей Малахов. Прямой эфир». Там у нее поинтересовались об отношениях с поп-королем российской эстрады Филиппом Киркоровым.
Ольга Бузова заявила, что в России не так уж много и мужчин, которыми она восхищается. Когда у нее спросили про отношения с Киркоровым, то она сказала, что не женщина должна отвечать на такие каверзные вопросы. Ведущая «Дома-2» считает, что ответственность за это должна лежать на мужчине, пишет 7d.org.ua.