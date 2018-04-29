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  • Ольга Бузова отказалась давать комментарий по поводу романа с Филиппом Киркоровым

Ольга Бузова отказалась давать комментарий по поводу романа с Филиппом Киркоровым

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Ольга Бузова.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Недавно популярная исполнительница Ольга Бузова стала гостьей на программе «Андрей Малахов. Прямой эфир». Там у нее поинтересовались об отношениях с поп-королем российской эстрады Филиппом Киркоровым. 

Ольга Бузова заявила, что в России не так уж много и мужчин, которыми она восхищается. Когда у нее спросили про отношения с Киркоровым, то она сказала, что не женщина должна отвечать на такие каверзные вопросы. Ведущая «Дома-2» считает, что ответственность за это должна лежать на мужчине, пишет 7d.org.ua.

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