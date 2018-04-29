У безответной любви есть свои выгоды

А так ли это на самом деле? Может, есть какие-то выгоды, которые мы выносим или можем научиться выносить из ситуации безответной любви?

Выгода первая, она же главная при условии, что любовь взаимная. Любовь - это счастье. Истинная любовь, наполняет нас, и приносит счастье даже вдали от объекта страсти. Любовь - это трепетное, нежное и счастливое чувство. Оно вдохновляет, окрыляет, заставляет делать то, на что раньше было сложно решиться.

В любви нет боли.

Там, где начинается боль, любовь заканчивается, и вступают в силу - зависимость и чувство собственности.

Любая ситуация всегда несет в себе некие "вторичные выгоды" - вполне весомые аргументы в пользу сложившегося положения дел, и вот тут то и спряталась выгода вторая. Подчеркиваю часто спрятанная нами же от нас самих.

При неразделенной любви выгод может быть сколько угодно.

Например, очень легко любить человека, который идеален, а безответная любовь, безусловно, очень идеализирующее чувство. Иначе придется увидеть реального человека, возможно иногда терпеть его плохое настроение, слушать его проблемы, закрывать глаза на недостатки. А допускать настоящую близость с другим человеком вообще страшно. Страшно открыться, страшно, что обесценят, страшно, страшно, страшно... У каждого свой индивидуальный и неповторимый страх близости. А вот безответная любовь - чудесный способ его избежать.

И наконец, третья выгода, которая вырастает из того, что в неразделенной любви всегда присутствует много иллюзий. А как же без иллюзий? Даже если вы видите объект своей любви каждый день, все равно вы приписываете ему очень много качеств и поступков, основываясь исключительно на собственной фантазии. Откуда берутся эти фантазии? А это феномен "проекции" - я вижу в другом то, что есть во мне самом, но мне это не ведомо. Возможно, я не решаюсь рассмотреть это в себе; возможно, не верю, однако все те качества, которые становятся наиболее ценными в любимом человеке, на самом деле есть в нас. И это великолепно, потому что это хорошие качества, раз за них можно полюбить. Если научиться признавать свои проекции, безответная любовь становится отличной возможностью лучше узнать и больше полюбить себя.