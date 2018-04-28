Анастасия Волочкова открыто унизила своих подписчиков

Сначала Волочкова похвалила себя, любимую, а потом втоптала женщин в грязь: «Так здорово, когда есть возможность после большой физической и эмоциональной нагрузки позволить себе отдохнуть так, как хочется! Не многие могут себе это позволить... Многие недолюбленные, страшные, злобные и завистливые тетки могут позволить себе только обсирать и злорадствовать. Так они и захлебываются в своем дерьме, пока я заслуженно купаюсь в роскоши, славе, творчестве, цветах и любви детей и взрослых».