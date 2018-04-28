Голливудская актриса рассказала, как ее изнасиловали во сне

В феврале этого года Эми Шумер вышла замуж за своего возлюбленного, повара и автора кулинарных книг Криса Фишера. До встречи с супругом комедийной актрисе неоднократно приходилось обжигаться.

В новом интервью для шоу Опры Уинфри SuperSoul Conversations она рассказала, что в юности была изнасилована. По словам Эми, один из ее бывших парней нанес ей серьезную психологическую травму — он занялся с ней сексом, пока она спала.

«Я лишилась девственности во сне: меня просто-напросто изнасиловали. Я ни на что не соглашалась. Он был моим бойфрендом, я любила его, но это все равно ненормально», — поделилась Шумер с Уинфри.

Актрисе тогда было 17 лет, и она понятия не имела, что нужно предпринять в подобной ситуации. Эми Шумер также объяснила, почему нередко затрагивает столь болезненную тему в своих стендапах.

«Когда мы говорим о насильниках, мы представляем себе злодеев, которые выскакивают из кустов. В юности нас никто не предупреждает о том, что на такую подлость способен и близкий человек — будь то муж или друг. Если такое происходит, мы не знаем, как реагировать и думаем: «Ну ладно, он неправильно поступил, но я не хочу, чтобы он за это гнил в тюрьме»», — рассказала Эми.