Фото: зарубежные СМИ показали, каким будет принц Луи, когда подрастет

За третьей беременностью Кейт Миддлтон без преувеличения следил практически весь мир. Вскоре после родов супруги показали малыша журналистам. Специалисты тем временем решили узнать, как будет выглядеть кроха, когда немного подрастет.

«Не думаю, что у Луи будут голубые глаза, скорее уж карие», «Да, он может вырасти похожим, но скорее всего нет», «Я вот помню портрет принца Джорджа, но он вырос совершенно непохожим, а намного лучше», — принялись комментировать зарубежные интернет-пользователи. Большинство из них сошлись во мнении, что предугадать, каким вырастет принц Луи, попросту невозможно.