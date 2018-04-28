суббота, 28 апреля 2018 г.
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  • Фото: зарубежные СМИ показали, каким будет принц Луи, когда подрастет

Фото: зарубежные СМИ показали, каким будет принц Луи, когда подрастет

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ФОТО: JWMAL2 / MEGA

23 апреля 2018 года на свет появился третий наследник принца Уильяма и Кейт Миддлтон — Луи Артур Чарльз. 

За третьей беременностью Кейт Миддлтон без преувеличения следил практически весь мир. Вскоре после родов супруги показали малыша журналистам. Специалисты тем временем решили узнать, как будет выглядеть кроха, когда немного подрастет.

Результаты своей работы ученые продемонстрировали журналистам DailyMail

ФОТО: The Daily Mail

«Не думаю, что у Луи будут голубые глаза, скорее уж карие», «Да, он может вырасти похожим, но скорее всего нет», «Я вот помню портрет принца Джорджа, но он вырос совершенно непохожим, а намного лучше», — принялись комментировать зарубежные интернет-пользователи. Большинство из них сошлись во мнении, что предугадать, каким вырастет принц Луи, попросту невозможно. 

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