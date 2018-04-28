суббота, 28 апреля 2018 г.
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  • Галерея: жителям Эстонии показали, как правильно пить кофе

Галерея: жителям Эстонии показали, как правильно пить кофе

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Вчера в Таллинне стартовал Таллиннский фестиваль кофе, который идет два дня, с 27 по 28 апреля.

Двухдневная программа Tallinn Coffee Festival нацелена как на любителей горячих напитков, так и на профессионалов. В программе – соревнования бариста для профессиональных кофеваров. В эти дни для жителей столицы также выступают знатоки своего дела как из Эстонии, так и из Европы.

ФОТО: Madis Sinivee

Любители кофе могут ознакомиться с большим количеством различных сортов кофе и чая. А также найти ответ на вопросы, что такое кемекс (Chemex) и аэропресс (Aeropress), а также послушать приятную диджеевскую музыку.

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