Галерея: жителям Эстонии показали, как правильно пить кофе
28 апреля 2018 г., 13:15
Вчера в Таллинне стартовал Таллиннский фестиваль кофе, который идет два дня, с 27 по 28 апреля.
Двухдневная программа Tallinn Coffee Festival нацелена как на любителей горячих напитков, так и на профессионалов. В программе – соревнования бариста для профессиональных кофеваров. В эти дни для жителей столицы также выступают знатоки своего дела как из Эстонии, так и из Европы.
Любители кофе могут ознакомиться с большим количеством различных сортов кофе и чая. А также найти ответ на вопросы, что такое кемекс (Chemex) и аэропресс (Aeropress), а также послушать приятную диджеевскую музыку.