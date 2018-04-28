Галерея: жителям Эстонии показали, как правильно пить кофе

Двухдневная программа Tallinn Coffee Festival нацелена как на любителей горячих напитков, так и на профессионалов. В программе – соревнования бариста для профессиональных кофеваров. В эти дни для жителей столицы также выступают знатоки своего дела как из Эстонии, так и из Европы.