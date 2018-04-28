суббота, 28 апреля 2018 г.
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  • Из дивы в кентавра: Джей Ло поправилась так, что смелые концертные костюмы лишь усугубляют положение

Из дивы в кентавра: Джей Ло поправилась так, что смелые концертные костюмы лишь усугубляют положение

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ФОТО: Alberto E. Tamargo / Alberto E. Tamargo/Sipa USA

Для Дженнифер Лопес наступили тяжелые времена — что ни день, то в Сети появляются критикующие ее знаменитую фигуру комментарии и фото не в самом выгодном ракурсе, пишет Woman.

26 апреля в Лас-Вегасе отгремела церемония вручения премии Billboard Latin Music Awards. Главной звездой вечера, как на красной дорожке, так и на сцене стала Дженнифер Лопес.

ФОТО: Alberto E. Tamargo / Alberto E. Tamargo/Sipa USA

Перед зрителями 48-летняя певица появилась, конечно же, в прозрачном комбинезоне и блестящем боди. Сверкающий сотнями пайеток наряд артистка дополнила необычным украшением на ниспадающих до пят волосах.

На определенном ракурсе — когда Джей Ло провернулась к фотографам боком — в нюдовом наряде и с длинным конским хвостом одна из самых сексуальных женщин современности напомнила нам… кентавра. И не нам одним. В интернете появились сотни комментариев, в которых Дженнифер удостоилась подобного сравнения.

Роковую роль сыграли не только поправившаяся фигура звезды и эти странные накладные волосы, но и отсутствие обуви на каблуках. Спустившись с высоты своих танцевальных шпилек, Лопес будто лишилась грации. 

ФОТО: Alberto E. Tamargo / Alberto E. Tamargo/Sipa USA

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