Из дивы в кентавра: Джей Ло поправилась так, что смелые концертные костюмы лишь усугубляют положение

26 апреля в Лас-Вегасе отгремела церемония вручения премии Billboard Latin Music Awards. Главной звездой вечера, как на красной дорожке, так и на сцене стала Дженнифер Лопес.

ФОТО: Alberto E. Tamargo / Alberto E. Tamargo/Sipa USA

Перед зрителями 48-летняя певица появилась, конечно же, в прозрачном комбинезоне и блестящем боди. Сверкающий сотнями пайеток наряд артистка дополнила необычным украшением на ниспадающих до пят волосах.

На определенном ракурсе — когда Джей Ло провернулась к фотографам боком — в нюдовом наряде и с длинным конским хвостом одна из самых сексуальных женщин современности напомнила нам… кентавра. И не нам одним. В интернете появились сотни комментариев, в которых Дженнифер удостоилась подобного сравнения.

Роковую роль сыграли не только поправившаяся фигура звезды и эти странные накладные волосы, но и отсутствие обуви на каблуках. Спустившись с высоты своих танцевальных шпилек, Лопес будто лишилась грации.