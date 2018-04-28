Фото из таллиннского аэропорта: возлюбленный проводил Элину Нечаеву на «Евровидение»

Сегодня рано утром участница «Евровидения-2018» улетела в Лиссабон. До конкурса остается полторы недели, впереди у Элины репетиции, экскурсии, масса новых впечатлений и знакомств.

В таллиннском аэропорту Элину провожал ее возлюбленный Давид. Сам он приедет поддержать певицу уже перед самим конкурсом, также чуть позже отправятся в Португалию и родственники певицы.

ФОТО: Madis Sinivee

В аэропорту Элина, несмотря на ранний подъем, как всегда была бодра и улыбчива. Участница «Евровидения» от Эстонии еще раз сказала спасибо всем, благодаря кому эта поездка стала реальностью, и заверила, что сделает все, чтобы не подвести нашу страну.