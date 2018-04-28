Фото из таллиннского аэропорта: возлюбленный проводил Элину Нечаеву на «Евровидение»

Репетиции «Евровидения-2018» в Лиссабоне уже идут, а в субботу утром в Португалию улетела и эстонская команда во главе с певицей Элиной Нечаевой.
Сегодня рано утром участница «Евровидения-2018» улетела в Лиссабон. До конкурса остается полторы недели, впереди у Элины репетиции, экскурсии, масса новых впечатлений и знакомств.
В таллиннском аэропорту Элину провожал ее возлюбленный Давид. Сам он приедет поддержать певицу уже перед самим конкурсом, также чуть позже отправятся в Португалию и родственники певицы.
В аэропорту Элина, несмотря на ранний подъем, как всегда была бодра и улыбчива. Участница «Евровидения» от Эстонии еще раз сказала спасибо всем, благодаря кому эта поездка стала реальностью, и заверила, что сделает все, чтобы не подвести нашу страну.
«Я готова к конкурсу и морально, и физически», – заверила Элина и с улыбкой уточнила, что знаменитая юбка тоже с собой.