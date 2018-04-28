суббота, 28 апреля 2018 г.
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Фото из таллиннского аэропорта: возлюбленный проводил Элину Нечаеву на «Евровидение»

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Репетиции «Евровидения-2018» в Лиссабоне уже идут, а в субботу утром в Португалию улетела и эстонская команда во главе с певицей Элиной Нечаевой.

Сегодня рано утром участница «Евровидения-2018» улетела в Лиссабон. До конкурса остается полторы недели, впереди у Элины репетиции, экскурсии, масса новых впечатлений и знакомств.

В таллиннском аэропорту Элину провожал ее возлюбленный Давид. Сам он приедет поддержать певицу уже перед самим конкурсом, также чуть позже отправятся в Португалию и родственники певицы. 

ФОТО: Madis Sinivee

В аэропорту Элина, несмотря на ранний подъем, как всегда была бодра и улыбчива. Участница «Евровидения» от Эстонии еще раз сказала спасибо  всем, благодаря кому эта поездка стала реальностью, и заверила, что сделает все, чтобы не подвести нашу страну.

«Я готова к конкурсу и морально, и физически», – заверила Элина и с улыбкой уточнила, что знаменитая юбка тоже с собой. 

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