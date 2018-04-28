Самая сексуальная черта в каждом знаке Зодиака

Овен: страсть

(21 марта — 19 апреля)

У вас есть тот естественный драйв, который поможет вам для развития вашей страсти. Независимо от того, насколько вы сумасшедший и уникальный, в мире нет той силы, которая может отнять у вас это. Вы также известны как верующий человек, верующий в хорошие вещи. Если кто-то верит в счастливый конец, то это определенно вы.

Эта позитивность и вера действительно привлекают людей, потому что вы принимаете их самые эксцентричные мысли и идеи. Люди хотят быть рядом с вами, чтобы получить от вас эту положительную энергию.

Телец: успех

(20 апреля — 20 мая)

Ваши цели в жизни, которые кажутся достижимыми или не очень, всегда впечатляют. Вы мечтатель, это ваше истинное качество.

Вы являетесь частью успеха группы, люди придут к вам за советом, потому что положение, которое вы достигли в жизни — это то, чего все хотят достичь. Ваш успех и ваша постоянная решимость получить то, что вы хотите, являются наиболее привлекательной особенностью.

Близнецы: мудрость

(21 мая — 20 июня)

Вы очень человечны и таких, как вы, в мире очень мало. В конечном счете все сводится к общению между двумя людьми, и вы, естественно, мастер в этом.

Вы достаточно мудры, чтобы понять то, на чем вам нужно сосредоточиться, и то, что вы должны отпустить. Эта мудрость, знать, что делать в отношениях, особенно, это делает вас cекcуальными!

Рак: непредсказуемость

(20 июня — 22 июля)

Этот внезапный прилив любви, гнева, приключений и страсти — это то, что заставляет людей быть с вами, вы привлекаете противоположный пол. Ты тот, кто может оказаться у чьей-то двери в 2 часа ночи, просто чтобы сказать им, что ты не заметил их. Эта спонтанность действительно помогает вам завоевать сердца.

Лев: обаяние

(23 июля — 22 августа)

Мягкие разговоры, сбивающие кого-то с толка и заставляют краснеть, для вас — удобная среда. Вы точно знаете, когда и что делать, чтобы победить кого-то. Ваше доверие действительно заставляет людей обожать вас и беспомощно тянуться к вам.

Дева: интеллект

(23 августа — 22 сентября)

Ваш мозг — побеждает сердце. У вас есть знания, с помощью которых вы можете перехитрить кого угодно, в любое время. Ваш интеллект помог вам развить сильное шестое чувство, которое, в свою очередь, поможет вам понять, кто что точно думает о вас. Я уверен, что Шерлок тоже Дева.

Весы: чувствительность

(23 сентября — 22 октября)

Ваша чувствительность — это ключ к тому, чтобы люди открылись вам. Внимание и привязанность, которые люди получают от вас — это то, что действительно притягивает их. ъ

Скорпион: темная загадка

(23 октября — 21 ноября)

Вы тот человек, который всегда заставляет людей гадать, что вы делаете и чего хотите. Подобно фильмам с ожидаемой концовкой, вы просто не можете не зацепиться. Эта естественная тайна вашей природы хочет, чтобы люди стали ближе к вам, чтобы узнать больше. И кто не любит сюрпризов?

Стрелец: доброта

(22 ноября — 21 декабря)

Доброта — это настоящее качество, которого почти не существует в наши дни. Вы те, кто так сильно изменил чью-то жизнь, что каждый, кто с вами, часто перегружен любовью и настоящей заботой. Вы сразу получаете уважение в глазах каждого.

Козерог: молчание

(22 декабря — 19 января)

Верьте или нет, ваше молчание влияет на людей. Ваше молчание имеет большее значение, чем слова. Люди хотят слушать вас, потому что они знают, что вы всегда будете говорить или делать что-то, когда это необходимо. Вы являетесь партнером в отношениях, который выступает в качестве руководства для своего партнера.

Это качество также помогает вам овладеть качеством таинственности, как Скорпионы и Близнецы.

Водолей: причуды

(20 января — 18 февраля)

Вы очень уверены в себе. Людям нравится то, что вы являетесь тем, кто вы есть, и полностью владеете этим. Ваши тайные привычки, ваша громкая личность (время от времени) действительно заставляют вас выделиться. Природа действительно хочет, чтобы люди были вокруг вас.

Рыбы: гибкость

(с 19 февраля по 20 марта)