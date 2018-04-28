17-летняя дочь Ренаты Литвиновой удивила не по возрасту дерзким секси-образом

27 апреля актриса поделилась одним из кадров со съемки в своем Instagram. На нем Ульяна позирует в изумрудном свитере и сережках-кольцах с бриллиантами.

«Шикарна», «Рената, у вас потрясающей красоты дочь», «Какая фотография чудесная, ветер в волосах, и такой взрослый взгляд...», «Уля достойна быть лицом именитого бренда», «Подумал, что это Тейлор Свифт, не признал», — пишут восхищенные пользователи Сети. Фанаты, которые привыкли видеть Ульяну без грамма косметики на лице, отметили, что с таким ярким макияжем девушка выглядит намного старше. А вам понравился необычный бьюти-образ дочки Ренаты Литвиновой?