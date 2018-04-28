Гороскоп на субботу, 28 апреля: как провести этот день

Не стоит полагаться на удачу, всерьез рассчитывать на получение помощи от влиятельных особ, даже если вы уверены в их расположении. Победы придется одерживать самостоятельно, предварительно разработав тактику и стратегию, продумав план действий до мелочей, предупреждает Dvorec.
Овен
На работе ситуация остается непростой, хотя позитивные тенденции постепенно набирают силу. Сегодня вы сможете обсудить важные вопросы с руководством и деловыми партнерами, и даже заключите многообещающие договоренности, если не станете слишком спешить и проявлять излишней алчности. Состояние финансовых дел может показаться почти плачевным; не пытайтесь изменить ситуацию с помощью сомнительных сделок и авантюр, просто постарайтесь дождаться более благоприятных обстоятельств.
Значительно лучше обстоят дела в личной сфере. Здесь наступает период торжества взаимопонимания, участия и бескорыстной поддержки. Романтические отношения становятся все более серьезными, причем вас не будут угнетать ни связанные с этом ограничения, ни новые обязательства.
Телец
Очень важно беречь себя, внимательно относиться к своему здоровью: существует вероятность недомоганий, простуды, обострения хронических заболеваний. Особенно осторожны должны быть те, кто совершает в этот день долгие поездки, путешествует по неизученным маршрутам. Еще одна сфера жизни, которая сегодня находится под влиянием негативных тенденций – финансы. Воздержитесь от необдуманных расходов и не позволяйте другим людям распоряжаться вашими деньгами.
В остальном же день вполне благоприятен. Велика вероятность профессиональных успехов, удачным будет начало работы над новыми проектами. В сфере личных отношений также не возникнет серьезных проблем, поскольку вы легко найдете выход из любой сложной ситуации.
Близнецы
Деловые отношения требуют предельной осторожности: есть опасность попасть под дурное влияние или связать себя обязательствами, выполнить которые невозможно. В этих непростых условиях легкомыслие совершенно неуместно; вспоминайте об этом в моменты, когда соблазн довериться новому знакомому, обещающему золотые горы, будет особенно силен. Самостоятельная работа поможет добиться значительных успехов, представители творческих профессий получат предложения, позволяющие в полной мере использовать таланты и способности, которыми наделила их природа.
Отношения в семье налаживаются, появляется возможность объединиться для решения общих проблем. Несколько сложнее поладить с родственниками, живущими далеко – тут о взаимопонимании приходится только мечтать. Не исключены разногласия с любимым человеком, однако до серьезного конфликта дело не дойдет.
Рак
День удачный, гармоничный и многообещающий. Сегодня вы сможете одержать блестящие профессиональные победы, доказать свое превосходство над конкурентами, продвинуться вперед в достижении поставленных целей и работе над сложными и важными проектами. Не исключены разногласия с коллегами и руководством, однако вам удастся отстоять свою точку зрения, убедить окружающих встать на вашу сторону.
Романтические отношения развиваются стремительно, и не смену легкому увлечению быстро приходит серьезное чувство. Однако помните, что излишняя доверчивость и наивность еще никому не шли на пользу. Даже в сфере самых нежных чувств уместны хладнокровие и здравый смысл.
Лев
Весьма противоречивый день, беспокойный и не лишенный неприятных сюрпризов. Очень важно следить за своим имуществом, бережно относиться к дорогим вещам, транспортным средствам – не исключены поломки, которые потребуют дорогостоящего ремонта. Денежные поступления возможны, однако полученные суммы будут не столь велики, как вам хотелось бы.
Отношения со старшими родственниками стремительно портятся, возвращаются старые проблемы, вам снова и снова напоминают о давным-давно исправленных ошибках. Наберитесь терпения – в этой ситуации вы можете только ждать: благоприятный момент для изменения ситуации к лучшему скоро наступит.
Дева
Очень сложный день, противоречивый и беспокойный. В профессиональной сфере ситуация складывается благоприятная, вы можете одержать безусловную победу над конкурентами, подняться по карьерной лестнице. Однако рассчитывать на поддержку руководства и влиятельных особ не приходится, все актуальные вопросы нужно решать самостоятельно. Финансовые трудности могут оказаться весьма значительными, особенно крупные расходы предстоят семейным Девам.
Новое романтическое увлечение заставит вас всерьез задуматься о переменах в жизни, однако ранее данные обязательства помешают немедленно реализовать столь привлекательные идеи. Стоит смириться с тем, что получение желаемого не всегда возможно, однако навсегда забывать о планах, которые вам по душе, нет причин.
Весы
Пришло время учиться новому, расширять свой кругозор и перенимать опыт старших коллег. Вас ждут новые дела и обязанности, требующие обширных знаний, использования разнообразной информации. Ошибки не исключены. Наиболее серьезные промахи могут допустить те, кто излишне самоуверен, склонен пренебрегать советами и нарушать традиции, полагаясь на собственную интуицию и гениальность.
Чрезвычайно важно проявлять осторожность в делах, касающихся финансов. Сокращайте расходы, откажитесь от незапланированных дорогостоящих поездок, забудьте об азартных играх – вы рискуете потерять значительную сумму. Старшие родственники не скупятся на советы и критику, а вот от любимого человека вы сможете получить безграничную моральную поддержку, в которой так нуждаетесь.
Скорпион
Удачный день для тех, кто не стремится нарушить все существующие традиции разом и перевернуть мир с ног на голову. Здравый смысл и умение действовать в соответствии с заранее составленным планом позволят добиться впечатляющих успехов. Этот день подходит для деловых переговоров, встреч с представителями государственных инстанций, заключения договоров. Появится также возможность сделать очень выгодные покупки.
Активное участие в общественной и светской жизни гарантирует вам массу приятных знакомств. Романтические увлечения тоже не заставят себя ждать, так что с эмоциональной точки зрения день обещает быть очень насыщенным. От поездок стоит воздержаться – они окажутся слишком утомительными и будут представлять определенную угрозу для здоровья.
Стрелец
Влияние благоприятных тенденций очень сильно. У вас есть шанс добиться значительных успехов в работе. Для этого придется выполнить ранее взятые на себя обязательства, а также несколько изменить отношения с коллегами. Впрочем, развитая интуиция подскажет вам, как следует действовать, чтобы быстро преодолеть трудности. Хороша финансовая картина, вы распоряжаетесь деньгами весьма мудро; постарайтесь сократить расходы, связанные с далекими поездками, и не покупайте слишком экстравагантных вещей.
Этот день подходит для общения с близкими, налаживания отношений, примирения после ссор. Сегодня вы легко завязываете знакомства, располагаете к себе людей. Однако существует опасность связаться с сомнительными особами – будьте бдительны!
Козерог
День пройдет спокойно, вы сможете защитить себя и близких от напрасных волнений. Профессиональные проблемы будут разрешены легко, ваши деловые качества получат достойную оценку. Возможно повышение по службе, не исключено и получение предложений, подразумевающих значительное увеличение доходов. Однако возрастает и лежащая на вас ответственность, поэтому сейчас не время проявлять легкомыслие, позволять себе опасные шутки.
Эмоциональный фон дня очень хорош, вас будет радовать общение с близкими людьми, наладятся романтические и семейные отношения. Вы обаятельны, милы и дружелюбны – стоит ли удивляться тому, что многие представители противоположного пола хотят завязать с вами знакомство? Просто позвольте событиям идти своим чередом, и обстоятельства сложатся наилучшим образом.
Водолей
Состояние финансовых дел почти плачевно; подумайте о том, какие меры можно принять в этой ситуации. Можно рассчитывать на помощь родственников и любимого человека, да и друзья вам наверняка не откажут, но проблема в том, что правильно распорядиться полученными деньгами вряд ли удастся. Постарайтесь принять во внимание доводы здравого смысла, откажитесь от необязательных покупок и расходов.
Есть вероятность карьерного роста. Удачные решения обеспечат вам победу над недоброжелателями и благосклонность сильных мира сего. Не принесут проблем и контакты с представителями государственных инстанций. Свободное время постарайтесь провести с пользой, не забудьте и о домашних делах.
Рыбы
Не всем надеждам суждено сбыться, однако испытания, выпавшие на вашу долю, стоит преодолевать спокойно – в этом, собственно, и состоит необходимое условие успеха. Уверенно идите к поставленной цели, избегая соблазнов и не поддаваясь на провокации. Серьезность хороша во всем; именно благодаря ей вы сможете одержать верх над конкурентами и обезоружить недоброжелателей. Откажитесь от контактов с сомнительными особами, имейте дело только с теми, кто уже доказал свою преданность и лояльность.
Этот день очень хорош с точки зрения личных отношений. Можно реализовать многие планы, касающиеся семьи и любимого человека, положить конец разногласиям и спорам. Вам удастся завоевать расположение весьма симпатичной особы благодаря природному обаянию и незаурядному уму.