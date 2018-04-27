Канье Уэст потерял 9,2 миллионов подписчиков из-за одного поста

Затем о том, что чувствует прилив энергии — со странной картинкой…

ФОТО: Twitter Канье Уэста

Уже давно ходили слухи о проблемах со психикой у Канье, но следующий пост заставил миллионы его фолловеров отписаться от него. Рэпер решил высказаться в поддержку Трампа.

«Вы не обязаны соглашаться с Трампом, но толпа не может заставить меня не любить его. У нас обоих энергия жракона. Он мой брат. Я люблю всех. Но я не согласен со всем, что кто-либо делает. Именно это делает нас индивидуальностями. И у нас есть право не независимое мнение».

«Если ваш друг прыгает с моста, вы не обязаны делать то же самое. Канье остается Канье, чтобы вы оставались собой. Люди в моей жизни по поводу Трампа делятся 50:50, но я не говорю сторонникам Хиллари не поддерживать Хиллари. Я тоже люблю Хиллари».

К тому же, Уэст выложил фото кепки с символом предвыборной кампании Трампа с лозунгом «Сделаем Америку снова великой».