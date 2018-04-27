пятница, 27 апреля 2018 г.
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  • Канье Уэст потерял 9,2 миллионов подписчиков из-за одного поста

Канье Уэст потерял 9,2 миллионов подписчиков из-за одного поста

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Канье Уэст

ФОТО: Reuters

Американский рэпер и супруг Ким Кардашьян Канье Уэст после длительного перерыва вернулся в Твиттер, но начал писать довольно странные посты. Сначала о том, что хорошо играет в пинг-понг, пишет Soulpost.ru.

Затем о том, что чувствует прилив энергии — со странной картинкой…

ФОТО: Twitter Канье Уэста

Уже давно ходили слухи о проблемах со психикой у Канье, но следующий пост заставил миллионы его фолловеров отписаться от него. Рэпер решил высказаться в поддержку Трампа.

«Вы не обязаны соглашаться с Трампом, но толпа не может заставить меня не любить его. У нас обоих энергия жракона. Он мой брат. Я люблю всех. Но я не согласен со всем, что кто-либо делает. Именно это делает нас индивидуальностями. И у нас есть право не независимое мнение».

«Если ваш друг прыгает с моста, вы не обязаны делать то же самое. Канье остается Канье, чтобы вы оставались собой. Люди в моей жизни по поводу Трампа делятся 50:50, но я не говорю сторонникам Хиллари не поддерживать Хиллари. Я тоже люблю Хиллари».

К тому же, Уэст выложил фото кепки с символом предвыборной кампании Трампа с лозунгом «Сделаем Америку снова великой».

Сам президент США поблагодарил Канье и ретвитнул его пост, но миллионы подписчиков рэпера отписались от него.

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