Организатор фестиваля Õllesummer вспомнила, как ее чуть не обокрал свой же работник

В свежем номере журнала Kroonika опубликовано интервью с организатором фестиваля Õllesummer - бизнесвумен Марье Хансар, которая уже более двадцати лет организует это масштабное событие.
В нем Марье рассказывает о стрессах, которые переживала в этой должности и о том, как даже ее рабочий день заканчивался в скорой. Женщина вспомнила, как один раз группа Hurts в последний момент прилетела в Таллинн, когда ворота фестиваля были уже открыты, а их багаж и сценические костюмы - нет. Им пришлось срочно бежать в H&M и там покупать костюмы, пишет журнал Kroonika.ee.
Самый неприятный момент в жизни Марье Хансар, скорее всего, произошел на корпоративе в Вяэна-Йыэсуу, когда к ней подошел один из работников и рассказал, что к нему подошел один из членов команды и предложил забрать у организаторов деньги.