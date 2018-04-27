Организатор фестиваля Õllesummer вспомнила, как ее чуть не обокрал свой же работник

В нем Марье рассказывает о стрессах, которые переживала в этой должности и о том, как даже ее рабочий день заканчивался в скорой. Женщина вспомнила, как один раз группа Hurts в последний момент прилетела в Таллинн, когда ворота фестиваля были уже открыты, а их багаж и сценические костюмы - нет. Им пришлось срочно бежать в H&M и там покупать костюмы, пишет журнал Kroonika.ee.