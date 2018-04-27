Свершилось! Принц Уильям и герцогиня Кейт объявили имя маленького принца

Новорожденный сын герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт получил имя Луи Артур Чарльз. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу Кенсингтонским дворцом (это официальная резиденция супругов), сообщает ТАСС.

Отмечается, что к ребенку можно будет обращаться как к Его Королевскому высочеству принцу Луи Кембриджскому.

"Герцог и герцогиня рады сообщить, что назвали своего сына Луи Артур Чарльз. К нему можно будет обращаться как к Его Королевскому высочеству принцу Луи Кембриджскому", - отмечается в сообщении.

Ребенок займет пятое место в очереди престолонаследия после своего дедушки принца Уэльского Чарльза, папы и брата с сестрой. Он автоматически сместит на одну позицию вниз всех претендентов на престол. Так, его дядя Гарри, брат Уильяма, переместится с пятой на шестую строчку списка.

Луи Артур Чарльз родился 23 апреля в лондонской больнице святой Марии. Его вес при рождении составил 3,8 кг. У него есть старший брат Джордж (2013) и сестра Шарлотта (2015). Он стал шестым правнуком правящего монарха, королевы Елизаветы II.

Примечательно, что Уильям и Кейт определялись с именами своих старших детей в два раза быстрее - за два дня.