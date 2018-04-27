пятница, 27 апреля 2018 г.
«Мне тяжело привыкнуть к повышенному вниманию СМИ!» Элина Нечаева
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб

Как возникает неизлечимый рак

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Врач. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Исследователи из американского Университета Дьюрка установили и объяснили механизм возникновения вида рака, который не лечится. Клетки опухоли способны программировать свой метаболизм, что приводит к поражению новых органов, пишет Dni.ru.

В ходе опытов эксперты пришли к выводу, что вторичные злокачественные раковые клетки, появившиеся в толстой кишке, для роста используют фруктозу в печени. Причиной такого явления является то, что дефектные клетки в метастазах содержат гены, которые были менее активны в первичной опухоли, пишет Dni.ru.

При этом экспрессия ДНК в печени отличается от аналогичного показателя в легких, сообщает MedicalXpress. Это свидетельствует о том, что раковые клетки приспосабливаются к новой специфической среде.

Ученые отметили, что деятельность генов, отвечающих за расщепление сахара фруктозы, в процессе исследования усиливалась. Это давало клеткам возможность быстро делиться и распространяться.

Исследователи уточнили, что их открытие имеет важное значение. Предполагается, что на его основе можно создать новые методы терапии неизлечимых раковых образований, а также предотвратить появление опухолей вообще.

Ранее эксперты выяснили, что вирусы могут помочь в борьбе с онкологическими заболеваниями, так как способны активизировать иммунную систему, уничтожающую вредоносные клетки. Исследователи приступили к разработке особых вирусоподобных частиц, которые, по их мнению, станут новым оружием против рака.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ