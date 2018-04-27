Как возникает неизлечимый рак

В ходе опытов эксперты пришли к выводу, что вторичные злокачественные раковые клетки, появившиеся в толстой кишке, для роста используют фруктозу в печени. Причиной такого явления является то, что дефектные клетки в метастазах содержат гены, которые были менее активны в первичной опухоли, пишет Dni.ru.

При этом экспрессия ДНК в печени отличается от аналогичного показателя в легких, сообщает MedicalXpress. Это свидетельствует о том, что раковые клетки приспосабливаются к новой специфической среде.

Ученые отметили, что деятельность генов, отвечающих за расщепление сахара фруктозы, в процессе исследования усиливалась. Это давало клеткам возможность быстро делиться и распространяться.

Исследователи уточнили, что их открытие имеет важное значение. Предполагается, что на его основе можно создать новые методы терапии неизлечимых раковых образований, а также предотвратить появление опухолей вообще.