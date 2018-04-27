пятница, 27 апреля 2018 г.
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  • Мы чуть не упали, когда увидели свежий снимок Пугачевой: помолодела лет на 20! (фото внутри)

Мы чуть не упали, когда увидели свежий снимок Пугачевой: помолодела лет на 20! (фото внутри)

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Алла Пугачева.

ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik

Фанаты пришли в восторг от снимка в блоге Иосифа Пригожина. Продюсер показал фото с Аллой Пугачевой, на котором она выглядит шикарно. 

Все звезды собрались на праздновании дня рождения дизайнера Игоря Гуляева. Гостьей была и Алла Пугачева, поразившая всех своим цветущим внешним видом. Оценить ее наряд и Примадонну саму смогли и подписчики Иосифа Пригожина, который поделился снимком с праздника. Поклонники заявили, что артистка молодеет с каждым годом и выглядит очень хорошо, пишет 7d.org.ua.

ФОТО: Instagram Иосифа Пригожина

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