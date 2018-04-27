Бизнесмен, обвиняемый в интиме за деньги с эстонскими красотками, сделал важное заявление

«TV3, Лейто и Луст должны теперь преодолеть испытания за то, что они совершили и это криминально», - угрожает Zand. Он отказывается от компромисса и ждет, что после передачи пострадавшие сами с ним свяжутся. «У меня есть деньги, чтобы и за других в суде постоять. Если мы проиграем, то проиграем, но если выиграем, то нас ждут большие суммы».

Директор TV3 Прийт Лейто сказал, что не воспринимает угрозы Iraj Zand всерьез, ведь действительность немного другая.

I. J. Zand сказал, что в деле, связанном с ложными высказываниями в передаче «Kuuurija», он добился больших успехов. Мужчина считает, что помимо директора TV3 Прийта Лейто и ведущей Катрин Луст также должен ответить и адвокат Антс Нымпер. Еще бизнесмен высказывает уверенность, что эстонские власти не вмешиваются в данную ситуацию, или даже препятствуют опровержению ложных утверждений передачи. Репутацию, по словам Zand, невозможно компенсировать, в случае признания их виновными, десятью тысячами евро, ведь репутация - это нечто большее.

Господин Zand знает, что в Совет по прессе на Катрин Луст поступило 15 жалоб, по пяти из них решение было вынесено не в пользу Луст. Мужчина считает, что все, кому навредила своими передачами Луст, должны подать совместный иск. Еще Zand добавляет: «Их руки в крови».

Скандал разгорелся в октябре прошлого года, когда TV3 вышел в эфир с новостью, в которой спекулировали на тему сомнительных действий эстонской экс-мисс Лауры Кыргемяэ. В ролике на условиях анонимности выступили девочки, которых якобы через созданное Лаурой Кыргемяэ агентство отправляли в США с красивыми обещаниями. Говорилось, что девочек, якобы, заставляли спать с богатыми мужчинами за деньги.