Ольга Бузова отвратительно повела себя с Бастой (ВИДЕО)
26 апреля 2018 г., 18:12
Сегодня вышел очередной выпуск шоу популярной ведущей и певицы Ольги Бузовой «Ольга Бузова - Live».
В нем телезвезда некрасиво обходится с известным рэпером Бастой. Ольга Бузова и Василий Вакуленко разыграли в сценку, в которой она играет роль зазнавшейся звезды, а он - автора текстов песен. Рэпер дает ведущей «Дома-2» несколько листков с новыми текстами, а она мнет их и швыряет ему в лицо, говоря, что ей нужен хит. Данный момент очень позабавил пользователей Сети, пишет 7d.org.ua.