четверг, 26 апреля 2018 г.
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Ольга Бузова отвратительно повела себя с Бастой (ВИДЕО)

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Ольга Бузова.

ФОТО: Instagram

Сегодня вышел очередной выпуск шоу популярной ведущей и певицы Ольги Бузовой «Ольга Бузова - Live». 

В нем телезвезда некрасиво обходится с известным рэпером Бастой. Ольга Бузова и Василий Вакуленко разыграли в сценку, в которой она играет роль зазнавшейся звезды, а он - автора текстов песен. Рэпер дает ведущей «Дома-2» несколько листков с новыми текстами, а она мнет их и швыряет ему в лицо, говоря, что ей нужен хит. Данный момент очень позабавил пользователей Сети, пишет 7d.org.ua.

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