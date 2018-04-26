Ольга Бузова отвратительно повела себя с Бастой (ВИДЕО)

В нем телезвезда некрасиво обходится с известным рэпером Бастой. Ольга Бузова и Василий Вакуленко разыграли в сценку, в которой она играет роль зазнавшейся звезды, а он - автора текстов песен. Рэпер дает ведущей «Дома-2» несколько листков с новыми текстами, а она мнет их и швыряет ему в лицо, говоря, что ей нужен хит. Данный момент очень позабавил пользователей Сети, пишет 7d.org.ua.