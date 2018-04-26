Стало известно, что сказали друг другу Кейт и Уильям на крыльце клиники

Несколько дней назад Кейт Миддлтон родила сына. Всего через семь часов молодая мама в сопровождении мужа принца Уильяма вышла на крыльцо лондонской клиники Святой Марии с новорожденным на руках. В течение нескольких минут супруги приветствовали поклонников и репортеров со всей страны, а затем отправились домой.

ФОТО: JOHN STILLWELL / AFP/Scanpix

Внимательные Интернет-пользователи, рассмотрев снимки фотографов, заметили, что молодые родители обменялись парой слов. Специалист, занимающийся чтением по губам, поведал британскому порталу Mirror, о чем же супруги говорили друг с другом.

Уильям поинтересовался у Кейт, все ли с ней в порядке, на что та ответила утвердительно. Затем супруг предложил помахать репортерам в разные стороны.