четверг, 26 апреля 2018 г.
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  • Стало известно, что сказали друг другу Кейт и Уильям на крыльце клиники

Стало известно, что сказали друг другу Кейт и Уильям на крыльце клиники

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ФОТО: Matt Crossick / Empics Entertainment/Scanpix

Как известно, 23 апреля Кейт Миддлтон и принц Уильям в третий раз стали родителями. Выйдя к журналистам, супруги обмолвились парой слов. На днях стало известно, что же они сказали друг другу.

Несколько дней назад Кейт Миддлтон родила сына. Всего через семь часов молодая мама в сопровождении мужа принца Уильяма вышла на крыльцо лондонской клиники Святой Марии с новорожденным на руках. В течение нескольких минут супруги приветствовали поклонников и репортеров со всей страны, а затем отправились домой.

ФОТО: JOHN STILLWELL / AFP/Scanpix

Внимательные Интернет-пользователи, рассмотрев снимки фотографов, заметили, что молодые родители обменялись парой слов. Специалист, занимающийся чтением по губам, поведал британскому порталу Mirror, о чем же супруги говорили друг с другом.

Уильям поинтересовался у Кейт, все ли с ней в порядке, на что та ответила утвердительно. Затем супруг предложил помахать репортерам в разные стороны.

«Немного ветрено, не так ли? Он может простудиться. Наверное, нам пора», — закончила разговор Кэтрин, после чего они направились к автомобилю.

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