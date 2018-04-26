Уже заметили? Эта неделя худшая для этих трех знаков Зодиака!

Рак: вы можете почувствовать себя намного более конкурентоспособным, чем обычно

Конкурентоспособность - это не то качество, которое вам нравится. Обычно ваша главная задача и забота - это поддерживать гармонию в вашем сердце. На этой неделе вы можете заметить внезапное падение уровня доверия к окружающим. Это может вызвать чувство зависти и агрессии, которые будут угрожать вашим отношениям. Вы можете почувствовать, что кто-то другой занимает ваше место в чьем-то сердце или на работе, что приведет к тому, что вы будете бороться за свою позицию. Однако все это стрессовое давление на вас отпадет после Полнолуния в Скорпионе.

Водолей: вы будете чувствовать себя виновным в некоторых событиях