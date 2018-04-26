Уже заметили? Эта неделя худшая для этих трех знаков Зодиака!

Телец: вам не особо повезет в любви
Ваша планета любви, Плутон, перешла в ретроградное движение, и вы ощутите эффект внезапным шоком. В течение следующих нескольких месяцев путь к вашей истинной любви будет намного более шумным и полным резких поворотов. Могут быть моменты, когда вы будете сомневаться, смогут ли ваши отношения пройти через что-то. Позвольте вашей любви развиваться естественным образом, в своем собственном темпе, пишет Esotericblog.ru.
Рак: вы можете почувствовать себя намного более конкурентоспособным, чем обычно
Конкурентоспособность - это не то качество, которое вам нравится. Обычно ваша главная задача и забота - это поддерживать гармонию в вашем сердце. На этой неделе вы можете заметить внезапное падение уровня доверия к окружающим. Это может вызвать чувство зависти и агрессии, которые будут угрожать вашим отношениям. Вы можете почувствовать, что кто-то другой занимает ваше место в чьем-то сердце или на работе, что приведет к тому, что вы будете бороться за свою позицию. Однако все это стрессовое давление на вас отпадет после Полнолуния в Скорпионе.
Водолей: вы будете чувствовать себя виновным в некоторых событиях
Ретроградный Сатурн также окажет на это влияние. Вы находитесь в самом разгаре некоторых основных реализаций в своей жизни, которые могут быть не очень хорошими. На самом деле, они могут быть совершенно постыдными, и на этой неделе вы будете вынуждены признать свою вину. Вы можете подумать о прошлом, подумать о том, что пошло не так, подумать о том, что вы должны были сделать, и о том, что вы решили сделать вместо этого! Благодаря Полнолунию в Скорпионе вы сможете оживить всю свою жизнь.