А вам нужна такая невеста? Скандальная эстонская телеведущая утопает в роскоши

Ведущая скандальной эстонской телепередачи «Kuu-uurija» Катрин Луст (36) так хорошо справляется с работой, что в начале года приобрела на имя своей фирмы Linda OÜ новенький внедорожник Volvo XC90, который стоит больше, чем кредит среднестатистического эстонца - более 60 тысяч евро.