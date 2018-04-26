А вам нужна такая невеста? Скандальная эстонская телеведущая утопает в роскоши
26 апреля 2018 г., 14:44
Ведущая скандальной эстонской телепередачи «Kuu-uurija» Катрин Луст (36) так хорошо справляется с работой, что в начале года приобрела на имя своей фирмы Linda OÜ новенький внедорожник Volvo XC90, который стоит больше, чем кредит среднестатистического эстонца - более 60 тысяч евро.
В 2017 году после вычета расходов на зарплаты и других расходов прибыль ее фирмы составила 47 570 евро. Катрин - отличная невеста, ей принадлежит квартира в старом городе Таллинна и вторая квартира в центре Тарту, пишет Kroonika.