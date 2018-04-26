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  • А вам нужна такая невеста? Скандальная эстонская телеведущая утопает в роскоши

А вам нужна такая невеста? Скандальная эстонская телеведущая утопает в роскоши

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ФОТО: Madis Sinivee

Ведущая скандальной эстонской телепередачи «Kuu-uurija» Катрин Луст (36) так хорошо справляется с работой, что в начале года приобрела на имя своей фирмы Linda OÜ новенький внедорожник Volvo XC90, который стоит больше, чем кредит среднестатистического эстонца - более 60 тысяч евро. 

В 2017 году после вычета расходов на зарплаты и других расходов прибыль ее фирмы составила 47 570 евро. Катрин - отличная невеста, ей принадлежит квартира в старом городе Таллинна и вторая квартира в центре Тарту, пишет Kroonika

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