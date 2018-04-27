Прямая трансляция: победитель «Битвы экстрасенсов-17» Свами Даши общается с жителями Таллинна!

В эти минуты российский экстрасенс и мистик Свами Даши представляет в Таллинне свою книгу «Перерождение». У всех желающих еще есть возможность прийти в книжный магазин Apollo торгового центра Solaris. Портал Limon.ee ведет прямую трансляцию. Следите за видео!
Свами Даши - российский мастер восточных практик, который стал фаворитом, а затем и победителем 17 сезона телевизионного реалити-шоу «Битва экстрасенсов» на канале «ТНТ».
Этот мужчина – самый скрытный из участников этой программы. О биографии экстрасенса известно крайне мало. Как пишет Свами Даши на официальном сайте, медиум намеренно не разглашает информацию о себе.
По информации официального форума фан-клуба «Битвы экстрасенсов», имя Свами Даши – Петр Смирнов. Медиум родился 22 августа в Санкт-Петербурге, но немалую часть жизни (около 20 лет) провел в Индии, в Пуне, в ашраме Ошо.
Смотрите прямую трансляцию только на Limon.ee! Начало в 16:00.