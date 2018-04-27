Прямая трансляция: победитель «Битвы экстрасенсов-17» Свами Даши общается с жителями Таллинна!

Свами Даши - российский мастер восточных практик, который стал фаворитом, а затем и победителем 17 сезона телевизионного реалити-шоу «Битва экстрасенсов» на канале «ТНТ».

Этот мужчина – самый скрытный из участников этой программы. О биографии экстрасенса известно крайне мало. Как пишет Свами Даши на официальном сайте, медиум намеренно не разглашает информацию о себе.

По информации официального форума фан-клуба «Битвы экстрасенсов», имя Свами Даши – Петр Смирнов. Медиум родился 22 августа в Санкт-Петербурге, но немалую часть жизни (около 20 лет) провел в Индии, в Пуне, в ашраме Ошо.